Le voyage instrumental de Daniel Bélanger

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Album : Travelling – Daniel Bélanger

L’auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger propose avec «Travelling» un tout nouvel album en carrière, entièrement instrumental. Si on y entend parfois la voix du chanteur, aucun mot n’est jamais prononcé. L’artiste présente ici un opus très cinématographique, rassemblant des morceaux aux sonorités tantôt plus épiques, tantôt plus jazz, contribuant à construire des univers évoluant d’un titre à l’autre. Un voyage tout en musique aux ambiances parfois plus graves, parfois plus ludiques.

Disponible depuis le 2 octobre

Je reste

BD

Minimax

Le bédéiste François Donatien propose avec «Minimax» son premier livre en carrière, une bande dessinée qu’il a publiée une première fois à compte d’auteur en 2014 avant que la maison d’édition Nouvelle adresse la republie cette année. On y suit les aventures de Minimax, une jeune chanteuse d’un groupe punk et étudiante à la maîtrise à Montréal, à travers différents chapitres de sa vie.

En librairie depuis le 16 septembre

Journal

Le Monde diplomatique

Le mensuel «Le Monde diplomatique», un journal français qui couvre l’actualité internationale, propose dans son édition du mois d’octobre, et ce comme à son habitude, plusieurs articles riches et bien fouillés. On peut y lire notamment sur les luttes géopolitiques engendrées par la mise en place de la technologie 5G ainsi que sur l’approche imminente des élections américaines qui se dérouleront sur fond de pandémie et de conflits sociaux.

En librairie depuis le 30 septembre

Plein air

Le mont Royal

Alors que l’automne nous dévoile actuellement toutes ses couleurs et que la pandémie limite les activités intérieures, le moment est idéal pour sortir prendre l’air à travers une longue marche sur le mont Royal. Un après-midi sain, sans risque, pour profiter des derniers temps doux avant l’hiver.

Aujourd’hui, jusqu’à ce que le plein air vous ait rassasié

Joël Lemay / Agence QMI

EP

Maternelle - Hubert Proulx

L’auteur-compositeur-interprète Hubert Proulx, connu notamment pour ses rôles d’acteur dans «Unité 9» et «Léo», propose ici un tout nouvel EP aux sonorités folk, parfois plus rock parfois plus soul. Les textes sont lumineux et très bien portés par la voix grave et sans artifice du chanteur.

Disponible depuis le 5 octobre

Discussion

Réconciliation

Le Goethe-Institut Montreal, un organisme cherchant à diffuser la culture allemande, propose aujourd’hui une table-ronde en ligne autour des mondes de la BD et de la réconciliation. À la demande du Goethe-Institut Canada, 20 bédéistes ont composé un peu plus tôt cette année une bande dessinée pour tenter de répondre à la question « Qu'est-ce que la réconciliation signifie pour vous? ». Trois des auteurs et autrices ayant participé au projet (Julien Dallaire Charest, Whess Harman et Burcu Tuerker) en discuteront plus en profondeur aujourd’hui avec l’animatrice Catherine Emmanuel Brunet.

Aujourd’hui de 13h à 14h15 via l’événement Facebook «Table-ronde: (ré)conciliation»

Humour

Le show hahaha

Présenté dans le cadre du Festival Juste pour rire, qui tient cette année une édition en ligne, le show hahaha sera diffusé ce soir via la plateforme Yoop et sera disponible à partir de 10$. C’est l’humoriste Didier Lambert qui en assurera l’animation.

Ce soir à 20h via la plateforme Yoop

Documentaires

50 ans de la crise d'Octobre

Pour souligner les 50 ans de la crise d’Octobre, la plateforme de cinéma documentaire Tënk propose plusieurs documentaires marquants et représentatifs de cette période bouleversante pour le Québec. Seront accessibles notamment les films «FLQ» de Jean-Pierre Masse, «Taire des hommes» de Pascal Gélinas et Pierre Harel, «Pierre Vallières» de Joyce Wieland et «Les Ordres» de Michel Brault.

Disponible depuis le 2 octobre

Roman

Petits géants

L’autrice Pier Courville propose avec «Petits géants» son premier roman en carrière. On y suit le parcours et de deux jumeaux identiques nés prématurément et qui se retrouvent aux soins intensifs. Leurs parents, bouleversés, tenteront de protéger leurs enfants tout au long des 109 jours d’hospitalisation.

En librairie depuis le 6 octobre