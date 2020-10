Une chanson du groupe montréalais Le Couleur dans une série de Netflix

Les Montréalais du groupe nu disco Le Couleur se sont faufilés dans la trame sonore de «Emily in Paris», le nouveau projet du scénariste Darren Star qui nous a donné «Sex and the City».

C’est depuis son studio de Rosemont que le trio électro-pop Le Couleur a composé «L’amour, le jour», l’air entraînant et vitaminé qu’on entend peu après les 10 premières minutes du septième épisode de la comédie romantique.

Ledit morceau figure sur l’album «P.O.P.» paru en 2016, un opus qui a valu à la formation une nomination sur la longue liste du prestigieux prix Polaris.

Disponible depuis le 2 octobre sur Netflix, la série «Emily in Paris», mettant en vedette Lily Collins dans le rôle-titre, présente une vision idéalisée de Ville Lumière et s’attire, par conséquent, une panoplie de «tweets» assez désopilants créés par de réels Parisiens.

Au-delà des mèmes moqueurs, l’oeuvre fait la part belle à toute une horde de musiciens d’expression française comme La Femme, Kid Francescoli et Le Couleur, qui vient de faire paraître un album intitulé «Concorde» sous l’étiquette locale Lisbon Lux Records.