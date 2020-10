2000 postes à pourvoir chez Domino's

La chaîne Domino's cherche à embaucher 2000 personnes pour répondre à la demande dans ses pizzérias les plus sollicitées à travers le pays.

L’entreprise fondée en 1960, qui compte 530 succursales dans toutes les provinces et dans deux territoires, a des postes de livreurs à pourvoir, de même que de préparateurs de pizzas, de représentants du service à la clientèle, de gérants ainsi que de directeurs et de directeurs adjoints.

«Alors que de nombreuses restrictions locales, provinciales et fédérales entrainent la fermeture de restaurants, c'est un privilège de pouvoir nourrir les familles et les amis dans tout le pays et de leur donner un petit sentiment de normalité pendant cette pandémie», a indiqué mercredi Steve Karagioules, vice-président régional Québec-Maritimes de Domino's, par communiqué.

«Nos restaurants souhaitent non seulement continuer à nourrir la population, mais aussi offrir des opportunités de travail aux personnes à la recherche d'un emploi, a-t-il ajouté. Pendant ces moments difficiles, la sécurité des membres de notre équipe et de nos clientes et nos clients est, comme toujours, notre priorité absolue ».