COVID-19: pas de service de raccompagnement pour Opération Nez rouge

Opération Nez rouge a annoncé mercredi qu’elle n’offrira pas son traditionnel service de raccompagnement pendant la période des Fêtes en raison de la pandémie de COVID-19.

«Dans le contexte sanitaire actuel et après analyse de son impact sur la logistique du service, en collaboration avec la Santé publique, l’Opération Nez rouge a choisi de ne pas mettre en place, cette année, son service de raccompagnement, volet bien connu de sa campagne de sensibilisation déployée durant le temps des Fêtes», a indiqué l’organisme à but non lucratif fondé en 1984, dans la région de Québec.

Opération Nez rouge va toutefois continuer de faire «la promotion d’une consommation responsable en s’adaptant à la situation exceptionnelle dans laquelle nous évoluons», a-t-on aussi indiqué, par communiqué.