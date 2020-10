Des vêtements pour une série de Netflix conçus par des Québécois

Plusieurs des costumes portés par des personnages de la série américaine «Away», produite par Netflix, ont été réalisés par la compagnie québécoise STEPHAN/H.

Cette entreprise basée à Québec se spécialise dans les uniformes techniques depuis 2012. Il y a plusieurs mois, elle a reçu un appel de la production de la série de science-fiction «Away» – «Loin» en français –, dans laquelle l'actrice oscarisée Hilary Swank joue une astronaute en mission sur la planète Mars.

PHOTO COURTOISIE/Netflix

«La production est tombée sur nous par pur hasard, en fouillant sur internet. Au premier épisode de la série, le personnage principal porte notre jacket de cuir bleu, et puis il y a une conférence de presse importante où les cinq astronautes portent nos cinq "flight suits"», a raconté Josée Champagne, vice-présidente exécutive design et production pour l'entreprise.

D'autres séries

Ce n'est pas la première fois que STEPHAN/H contribue avec ses vêtements à de grandes productions américaines, tant au cinéma qu’à la télé.

«On a fait des livraisons sur les séries «Les 100», «The Expanse» et «Killjoys». Puis, on a déjà reçu des commandes pour deux autres grosses productions du cinéma, dans les deux prochaines années: «Matrix 4» et «Godzilla contre Kong»», a dévoilé Mme Champagne.

PHOTO COURTOISIE/Krist Sieb

STEPHAN/H dit se démarquer à l’international grâce à la technicalité des tissus qu'elle emploie et par le design personnalisé de chaque uniforme conçu à la main par de la main-d’œuvre locale.

«Nos vêtements sont conçus pour l’ergonomie de différents quarts de métier. L’entreprise a démarré avec les uniformes techniques de pilotes, dans le domaine de l’aviation, car le propriétaire Stephan Huot est un passionné d’aviation», a relaté Mme Champagne.

COVID-19

Alors que plusieurs entreprises du secteur des vêtements se mettent à l'abri de leurs créanciers depuis le début de la pandémie de COVID-19, STEPHAN/H s’est adaptée à cette nouvelle normalité.

PHOTO COURTOISIE/STEPHAN/H

«Durant la COVID-19, on est devenu un fournisseur de biens essentiels parce qu’on livrait plusieurs commandes de jackets pour les médecins et le personnel de la santé. Ce sont des tissus antibactériens et antipathogènes adaptés au domaine médical. On a aussi fabriqué des masques», a résumé Mme Champagne.

Les 10 épisodes de la première saison de la série «Away» sont disponibles sur Netflix depuis le début de l'automne.