Éclosion monstre de COVID-19 chez l’Armada

Il y a au moins 18 cas positifs à la COVID-19 chez les joueurs et les membres du personnel de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) a confirmé mercredi que 18 échantillons s’étaient révélés positifs «jusqu’à maintenant». L’Armada a interrompu ses activités lundi après qu’un premier joueur eut été déclaré positif, ce qui a déclenché une enquête de traçage de la LHJMQ et des autorités de santé publique.

Selon nos informations, la plupart des cas rapportés liés à cette éclosion, la première dans un vestiaire d’une équipe du circuit Courteau, ne ressentiraient aucun symptôme.

«Malgré un protocole sanitaire et médical très serré et rigoureux, nous savions que la COVID-19 était une maladie à un risque de contagion élevé qui pourrait éventuellement se répandre chez certains joueurs et membres du personnel de nos équipes», a réagi le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau, par voie de communiqué.

«Or, nous sommes excessivement confiants de l’efficacité des mesures contenues dans notre plan de contingence qui est actuellement en marche. Nous voulons réitérer que la situation est prise en charge sérieusement au niveau de la ligue et que les équipes médicales de la LHJMQ et de l'Armada font le suivi approprié. La ligue et ses formations continuent de suivre attentivement les directives de la Santé publique.»

L’ensemble des joueurs et des membres du personnel sont présentement en isolement pour une période de 14 jours.