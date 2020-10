Événement virtuel : 28 jours sur le café signés Pista

Le Café Pista a trouvé une formule originale pour maintenir le contact avec ses clients pendant cette deuxième fermeture forcée des salles à manger : un festival en ligne offrant formations sur l’art du café, promotions et concours.

Pour Julien Charmillot, copropriétaire de l’entreprise montréalaise qui compte trois succursales, c’était une nécessité de procéder ainsi pour garder sa clientèle. « Depuis le premier confinement, on est toujours à la recherche d’une manière de réagir face à tout ça. [...] Avec la refermeture des salles à manger, l’idée était de trouver quelque chose pour garder et interagir avec notre clientèle», explique-t-il.

page facebook café pista

Le « défi » en ligne, qui a commencé samedi dernier, propose différentes options chaque jour de la semaine. Il est possible de participer à des formations en ligne sur l’extraction d’espresso, sur la méthode du « pour-over » ou encore le latté art. On retrouve aussi des promotions sur la marchandise du Café Pista et même des concours.

« Les gens apprécient qu’on offre quelque chose de positif face à tout ça. L’idée c’est d’aller de l’avant et d’essayer de quoi de nouveau », explique M. Charmillot.

Des idées pour rester?

L’idée de cet évènement virtuel est aussi de pouvoir donner des heures aux employés du café, qui avec l’absence de clients se retrouvent avec une charge de travail moindre.

Toutefois, le Café Pista s’entend à voir découler d’autres projets de cette initiative. « Là, on offre des formations de café, mais notre équipe de cuisine se retrouve avec moins de choses à faire. Par exemple, ça pourrait être nos chefs qui expliquent comment faire une focaccia », indique le copropriétaire.

Le Café Pista ne pense pas prolonger son « festival » au-delà du 30 octobre. Toutefois, Julien Charmillot mentionne que d’autres idées sont sur la table si la fermeture de son commerce doit se prolonger en raison de la pandémie.

Pour plus d’informations et le calendrier complet, on peut consulter la page Facebook du Café Pista.