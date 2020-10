Fini les gros bras, dit le président des cols bleus de la métropole

Le nouveau président des cols bleus de la Ville de Montréal promet de rompre avec les insultes et l’intimidation qui sont souvent associées à son syndicat.

Luc Bisson a été élu fin septembre. Il est le premier président depuis la mise sous tutelle du syndicat en 2017.

« On n’est plus à l’époque de défoncer l’hôtel de ville », dit-il en entrevue, en référence aux méthodes musclées de Jean Lapierre, qui a représenté les ouvriers de Montréal de 1985 à 2003.

M. Bisson désire aussi rompre avec l’ère de sa prédécesseure, Chantal Racette. Elle s’affichait comme une admiratrice de M. Lapierre et lui avait même permis de bénéficier de l’assurance médicale des employés du syndicat alors qu’il était à la retraite.

Les méthodes controversées de Mme Racette ainsi que sa gestion douteuse des finances (voir ci-dessus) ont finalement mené à la mise sous tutelle du syndicat.

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin Chantal Racette, ancienne présidente des cols bleus de Montréal.

« On a eu une époque où ça n’a pas été nécessairement reluisant, reconnaît M. Bisson. C’est terminé. »

De vieux routiers

Il rappelle que de nouvelles règles internes empêchent le président de prendre des « décisions unilatérales » comme à l’époque de Mme Racette.

Bien que M. Bisson parle de « temps nouveau », deux membres de son exécutif ont déjà eu des comportements répréhensibles.

Le trésorier Michel Jeannotte, un ancien membre de l’équipe Racette, s’était interposé physiquement pour empêcher le tuteur nouvellement nommé d’accéder aux locaux du syndicat.

Le vice-président aux relations de travail, Martin Forest, a pour sa part été mêlé à une histoire de harcèlement en 2017. Son collègue Marc-André Bondu s’était senti menacé et ayant peur pour sa sécurité, il avait porté plainte à la police.

Après enquête, M. Forest était passé devant un juge et s’était engagé à ne pas « troubler l’ordre public » pendant six mois et à ne pas contacter son collègue.

Autre philosophie

Confronté, M. Bisson assure qu’il « y avait une philosophie en place à l’époque et qui n’existe tout simplement plus ».

« Les membres ont trouvé qu’ils étaient prêts à repartir sur une nouvelle base. Les gens se sont centrés vers l’avenir », plaide-t-il.

M. Bisson est conscient que les cols bleus ont souvent une image négative au sein de la population. Une image tenace, qui est là depuis qu’il est arrivé à la Ville, il y a 15 ans.

« Il y a une image publique qui est à rétablir. On n’a pas besoin d’être glorifiés, juste d’être respectés. Les gens tiennent pour acquises beaucoup de choses quand ils ouvrent leur robinet », plaide celui qui travaille à l’usine d’eau potable Atwater.

Luc Bisson souligne que les cols bleus « sont très actifs » pendant la pandémie.

« On a été sur la ligne de front pour aider des gens en situation d’itinérance, pour monter des refuges, pour donner de la nourriture, expose-t-il. On a embelli les parcs, où les gens ont beaucoup été cet été. »

Les cols bleus de Montréal sont sans contrat de travail depuis 2017.

Nombreuses contreverses

Les frasques de la présidente précédente, Chantal Racette, ont fait les manchettes à plusieurs reprises entre 2015 et 2017 :