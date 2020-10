Six repas de l’Action de grâce si vous n’avez pas envie de cuisiner

Malgré les 28 jours de fermeture des salles à manger en zone rouge, des traiteurs et des restaurateurs montréalais profitent quand même du long congé de l’Action de grâce pour vous proposer de délicieux menus réconfortants.

Un festin à saveur italienne au Traiteur Richmond

Le restaurant chic italien Le Richmond, dans Griffintown, garde les portes ouvertes de son épicerie et par le fait même de son service de traiteur et propose un menu familial pour l'Action de grâce. Que ce soit pour deux ou quatre personnes, le festin est composé de quatre services, soit un Primi (entrée), un Piatti (accompagnement), un Secondi (plat principal) et un Dolci (dessert). Il faudra choisir entre plusieurs options toutes alléchantes, de l'osso buco à la pizza romaine, en passant par les cannolis maison à la citrouille.

*À 90 $ pour deux personnes et à 175 $ pour quatre personnes - Commandes en ligne disponible jusqu'au mardi 13 octobre

ANNE-LOVELY ÉTIENNE / 24 HEURES / AGENCE QMI

Complètement dinde en famille au Pois Penché

Pour un souper plus typique de l’Action de grâce, la brasserie française du centre-ville Le Pois penché opte pour un menu où la dinde est en vedette, comme le veut la tradition! Vous aurez toutefois le choix de la cuisson, soit une dinde rôtie entière ou une ballotine de dinde farcie aux champignons sauvages. La pièce de volaille est servie avec un jus corsé de volaille au porto chutney d’argousier du Québec. Plusieurs accompagnements complètent le menu avec la mousseline de patates douces aux épices, le gratin dauphinois, les légumes racines rôtis et glacés, une salade de betteraves, chèvre et pacanes et pour dessert une tarte artisanale à l’érable.

*À 200 $ pour six personnes (dinde entière) ou à 33 $ par personne (ballotine de dinde farcie) - Commandes au téléphone: 514 667-5050 avant vendredi. Livraison ou cueillette le dimanche ou lundi

PHOTO COURTOISIE

Souper prêt-à-servir de l’Action de grâce de Lucille’s

Tout comme à la fête des Mères, au printemps dernier, le restaurant Lucille’s, situé dans Notre-Dame-de-Grâce, récidive en cette période de pandémie pour vous offrir un souper prêt-à-servir aux saveurs automnales à l’occasion du long week-end de l’Action de grâce. Recevez à la maison une dinde entière à l'érable et au bourbon, une farce à la saucisse italienne et sauge, ignames rôties à l'érable, purée de pommes de terre au fromage, salade de pommes, noix et radicchio, sauce au romarin, sauce aux canneberges au zeste d'orange et tarte aux pacanes... Il est également possible d'ajouter un plateau de fruits de mer et une bouteille de bulles ou de vin au choix. Bon appétit!

*À 195 $ - Commandes en ligne au https://lucilles.square.site/ et cueillette ou livraison le dimanche ou lundi de 15 h à 17 h

PHOTO COURTOISIE Voici six suggestions de repas à déguster en couple ou en famille ce week-end, si vous n’avez pas le goût de cuisiner! Sur cette photo: Le Groupe Lucille’s récidive à ses soupers prêt-à-servir comme à la fête des Mères, au printemps dernier, en proposant une dinde entière à l’érable servie avec plusieurs autres accompagnements PHOTO COURTOISIE

Un menu décadent cinq étoiles pour Le Chien fumant

Laissez tomber la dinde! Le restaurant Le Chien fumant nous présente un menu éclaté et hyper gastronomique pour ce férié du mois d’octobre. On commence en force le repas par un tataki de cerf accompagné de choux de Bruxelles, moutarde et panais. Puis, on poursuit avec une salade panzanella de style farce de dinde avec pintade grillée et canneberge. Les légumes de saison sont aussi en vedette avec le butternut rôti, pepitas, pacanes et manchego à la truffe et le plat de navet, torchon de foie gras et brioche. Ensuite, le fameux jarret d’agneau à la crème et champignons remplace la typique dinde. On complète ce dîner de roi avec un plateau de fromages, noix et biscottes, un gâteau bavarois et la tarte chocolat, caramel et pacanes «turtles» avec assortiment de chocolats.

*À 250 $ pour deux et 400 $ pour quatre – Commandes par téléphone 514 524-2444 jusqu’à mercredi minuit et cueillette dimanche et lundi – quantités limitées

PHOTO COURTOISIE Voici six suggestions de repas à déguster en couple ou en famille ce week-end, si vous n’avez pas le goût de cuisiner! Sur cette photo: Le restaurant La Chronique du Plateau présente un menu de fine cuisine avec ses croquettes de flétan, un velouté de courge, de canard confit et châtaignes ou encore son gratin de légumes racines PHOTO COURTOISIE

La Chronique et sa fine cuisine à votre table

Le restaurant La Chronique a eu lui aussi l’idée de vous offrir un repas de l’Action de grâce qui sort des sentiers battus. Leur carte est un bon compromis qualité prix. En effet, au coût de 70 $ par personne, on a droit à quatre entrées à partager: croquettes de flétan et sa sauce tartare, mousse de foie de volaille et foie gras avec sa gelée de canneberge et brioche maison, la salade de betteraves et fromage de chèvre et un velouté de courge, canard confit et châtaignes. Comme plat principal, le chef a préparé un rôti de dinde farcie à la saucisse et aux champignons. La volaille est accompagnée d’un gratin de légumes racines, embeurrée de choux de Bruxelles et d’une sauce allemande Albuféra.

*À 70 $ par personne - Commandes par courriel au info@chronique.qc.ca jusqu’à jeudi minuit et cueillette vendredi et samedi entre 14 h et 18 h

PHOTO COURTOISIE Voici six suggestions de repas à déguster en couple ou en famille ce week-end, si vous n’avez pas le goût de cuisiner! Sur cette photo: Pour un repas plus gastronomique et tout aussi décadent, le restaurant Le Chien Fumant fait preuve de créativité et offre plusieurs plats festifs tels que le tataki de cerf, le butternut rôti ou encore le jarret d’agneau PHOTO COURTOISIE

Boîte l’Action de grâce de la Plaza traiteur PMG

Pour une option plus abordable, La Plaza traiteur PMG, connue pour ses services lors d'événements spéciaux tels que les mariages, se réinvente pour vous suggérer un repas de l’Action de grâce à l’italienne, composé de trois services. En entrée, dégustez des arancinis aux champignons sauvages, aïoli au poireau, focaccia maison et potage de courge musquée avec fromage de chèvre et amande. Puis, passez au plat de résistance avec la poitrine de dinde rôtie, purée de pommes de terre à la truffe, choux de Bruxelles, carottes rôties et courge poivrée, demi-glace maison, farce de dinde maison. Finalement, concluez le repas avec de délicieux gnocchis au Nutella et une tarte à la citrouille. Faites vite, car les boîtes sont limitées!

*À 40 $ par personne - boîte individuelle, boîte pour deux, boîte pour quatre ou boîte pour six - Commandes jusqu’à jeudi soir au 514 965-5823 ou en ligne www.traiteurlaplaza.ca et livraison samedi.