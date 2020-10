Un documentaire en phase avec le mouvement #NativeLivesMatter

Coup de coeur

Documentaire

Nîpawistamâsowin : Nous nous lèverons

Il relèverait presque de l’euphémisme que de l’écrire ainsi, mais ça ne serait pas moins vrai. Ce long métrage de Tasha Hubbard tombe à point - surtout une dizaine de jour après le décès de Joyce Echaquan. Nouvellement téléversé sur la plateforme virtuelle de l’ONF, ce film met en lumière les conséquences réellement fatales du racisme systémique au Canada.

Disponible via onf.ca

Je reste

Album

Róisín Machine - Róisín Murphy

À l’instar de Dua Lipa, la musicienne irlandaise Róisín Murphy met les sonorités disco et la rythmique « four to the floor » à sa main sur cette collection de brûlots terriblement entraînants. Un long-jeu aux effluves moins pop et plus house à écouter à plein volume pour oublier les tracas covidiens.

Sorti le 2 octobre

Instagram

Des mèmes gais

Atterrit sur la toile dans la foulée de la première vague de la COVID-19, ce prodigieux compte de blagues fait l’effet d’un baume. Céline Dion, Cœur de Pirate et les filles d’Aucun Regret (Mixmania 2002) sont, notamment, les plus illustres muses.

En ligne via instagram.com/desmemesgais

Instagram / @desmemesgais

Talk-Show

Pas d’temps à perdre reçoit François Létourneau

On le connaît parce qu’il a prêté ses traits au Paul de Michel Rabagliati, mais surtout ses rôles flatteurs qu’il s’est écrit dans «Les Invincibles», «Série Noire» et «C’est comme ça que je t’aime». Coupé du web et des réseaux sociaux en temps normal, François Létourneau a pourtant accepté l’invitation du YouTubeur Marc-Antoine Montpetit.

Ce soir à 18h30 via yoop.app

Photo d'archives, Agence QMI François Létourneau

EP

Peut-être un rêve – Joseph Edgar

Il nous a donné «Espionne russe», une chanson galopante au texte truculent, un air qui m’habite pas mal souvent et même six ans après sa sortie. Après avoir menacé de prendre une pause comme auteur-compositeur, le Montréalais qui devait incarner Jack Kerouac dans un opéra (rien de moins) a profité de l’accalmie propre à la pandémie pour reprendre la plume.

Sorti le 2 octobre

Concert

Ramon Chicharron

Le secret le mieux gardé de la scène musicale de Montréal? Probablement ce gars-là. À des milles des musiques latines prémâchées entendues dans les tout-inclus, les morceaux qu’orchestre et entonne Ramon Chicharron rivalisent d’inventivité, sans éclipser la bonne humeur propre à la culture sonore colombienne.

Ce soir de 20h à 20h30 via la page Facebook de Vision Diversité

Concert

Kevin Morby

Le folk intimiste et les interprétations brutes, mais vocalement justes de l’américain Kevin Morby se prêtent fabuleusement bien aux présentes contraintes. Offert depuis ses appartements au Sud de notre frontière, ce spectacle aux propensions un peu rock promet de renipper le moral des troupes.

Ce soir de 21h à minuit via noonchorus.com/blueskiesturnblack-morby/

Livre

Faire ses sucres

Lumineuse et bienveillante, Fanny Brit dépeint les travers d’un Montréal hip, voire privilégié, dans ce roman choral articulé autour de la vaste notion du bonheur. Les repas au resto qu’on enchaîne, un verre de vin nature à la main, nous rapprochent-ils réellement de la plénitude?

Paru le 5 octobre

Documentaire

Parce qu’on est des filles

Il en va d’une histoire difficile à entendre, mais d’un tabou à déboulonner d’urgence pour que cesse enfin la violence. D’une redoutable sensibilité, ce film de Baljit Sangra dissèque le récit de trois enfants devenues femmes qui ont dû composer avec les affres de l’inceste.

Disponible via onf.ca

