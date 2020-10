[RECETTE] Tétrazzini au poulet crémeux

Ça nous fait du bien, avec les journées plus froides, de cuisiner des plats réconfortants. Des pâtes, de la crème et du fromage... faut bien se faire une petite couche de plus pour l’hiver! Hihi!

INGRÉDIENTS

1 petit poulet cuit, désossé et effiloché

1 oignon

1 chopine de champignons blancs

1/2 tasse de beurre + 2 c. à soupe

1/2 tasse de farine

4 tasses de bouillon de poulet

Sel et poivre au goût

1 c. à thé de thym frais

3 c. à table de basilic frais

1 tasse de crème 35%

1 tasse de fromage mozzarella

450 g. de linguines cuites al dente

PRÉPARATION

Dans une grande casserole, faire bouillir l’eau et cuire les linguines al dente comme indiqué sur l’emballage. Réserver.

Dans une deuxième grande casserole, faire fondre 2 c. à soupe de beurre et faire revenir les oignons et les champignons.

Retirer de la casserole.

Dans la même casserole, faire fondre 1/2 tasse de beurre.

Ajouter la farine en mélangeant avec un fouet.

Verser graduellement le bouillon de poulet en continuant de bien brasser jusqu’à ébullition.

Saler, poivrer et ajouter le thym et le basilic.

Verser la crème et ajouter 1/2 tasse de mozzarella.

Déposer les pâtes et bien mélanger pour les enrober.

Ajouter sur le dessus le reste de la mozzarella.

Faire dorer à broil pendant 5 à 6 minutes.