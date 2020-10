Une sexagénaire aurait fraudé des personnes âgées dont elle prenait soin

PHOTO COURTOISIE/SPVM

La section des Crimes économiques du SPVM sollicite l’aide de la population pour localiser Dolly Boodlal, 65 ans. La suspecte est recherchée en vertu de mandats d’arrestation pour fraude de plus de 5000 $, agression armée et bris de conditions.Dolly Boodlal est âgée de 65 ans. Elle mesure 157 cm (5’2’’) et pèse 54 kg (120 lb). Elle a les yeux et les cheveux bruns. PHOTO COURTOISIE/SPVM