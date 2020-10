Préparer son jardin à l’hiver : «ne jetez pas vos feuilles», prévient Marthe Laverdière

L’automne est bien installé : les feuilles arborent leurs flamboyantes couleurs et plusieurs d’entre elles jonchent déjà les terrains, alors que le Québec a déjà connu ses premiers épisodes de gel au sol.

Il est temps de préparer le jardin et les plantes extérieures pour l’hiver qui approche.

«La première chose, c’est de ramasser nos feuilles», a expliqué l’horticultrice Marthe Laverdière.

Mais attention, il ne faut pas les jeter, a-t-elle prévenu.

«On va les hacher et on peut les mettre l’année prochaine pour faire le paillis sur nos plates-bandes ou on peut les mélanger à notre terre de jardin pour faire un humus qui va décomposer», a-t-elle conseillé.

Il est important de garder les feuilles raclées parce que «c’est ça qui fait de la belle terre en décomposant tranquillement dans nos jardins», a assuré l’horticultrice.

Marthe Laverdière a aussi suggéré de couper les fleurs des hydrangées et d’attacher les arbustes avec une corde. Cela évitera que la première bordée de neige ouvre l’arbuste et le brise.

Elle a également proposé de couper le gazon très court une dernière fois «pour ne pas vous ramasser avec des mulots qui vont aller dans le gazon durant l’hiver».

D’ailleurs, pour éviter que ces petits rongeurs ne s’attaquent aux troncs des arbres fruitiers, elle a suggéré d’entourer les troncs avec des bas de nylon.