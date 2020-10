Les Algonquins du Québec vus par Richard Desjardins.

Coup de cœur :

Documentaire : Le peuple invisible

Des réalisateurs Richard Desjardins et Robert Monderie, le documentaire «Le peuple invisible», présentement accessible gratuitement sur le site de l’Office national du film (ONF), raconte avec une grande sensibilité l’histoire des Premières Nations, et plus particulièrement celle des Algonquins du Québec. Un documentaire-choc toujours d’une actualité bouleversante qui, à l'aide de nombreux témoignages et de photos d’archives, revient sur les grandes injustices vécues par cette communauté à travers l’histoire et dénonce ses conditions de vie actuelle.

Disponible sur onf.ca

Je reste :

Documentaire

La langue est donc une histoire d’amour

Le documentaire «La langue est donc une histoire d’amour» du réalisateur Andrés Livov nous introduit dans une salle de classe de Montréal, celle de madame Loiseau, qui a le mandat d’enseigner le français aux nouveaux arrivants venant de partout à travers le monde, notamment de la Syrie, du Népal, de l'Afghanistan et du Djibouti. Un film de 89 minutes riche de sensibilité et d’humanité.

Disponible depuis le 9 octobre sur Tënk

Télé

Les voleurs d’identité

Télé-Québec diffusera ce soir un court documentaire d’une heure portant sur la fraude et le vol d’identité en ligne. Le journaliste de L’actualité, Marc-André Sabourin, accompagné de Naadei Lyonnais, donne la parole à d’anciens arnaqueurs qui révèlent leurs façons de faire à travers des témoignages exclusifs.

Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec

Album

Le périple du chien fou – Robbie Ivon

L’auteur-compositeur-interprète Robbie Ivon propose avec «Le périple du chien fou» son premier album complet en carrière, quatre ans après son premier EP «Fausses parodies». Le musicien y dévoile des sonorités folk, parfois plus rock, où la guitare électrique donne une belle robustesse aux dix titres de l’opus.

Disponible depuis le 9 octobre

Livre

Wuhan, ville close

L’écrivaine et habitante de Wuhan Fang Fang rassemble ici le journal qu’elle a publié régulièrement sur les réseaux sociaux chinois, au tout début de cette pandémie, alors que cette tristement célèbre région était confinée. Elle y raconte notamment ses craintes, le chaos du début et la solidarité des habitants de cette ville de 9 millions de personnes.

En librairie depuis le 23 septembre

Album

La peste - Les Barocudas

Le trio Les Barocudas, mettant notamment en vedette la violoniste Marie Nadeau Tremblay, propose cet automne son premier album intitulé «La Peste». L’opus rassemble neuf titres et explore le thème de la peste à travers les compositeurs baroques du 17e siècle.

Disponible depuis le 9 octobre

Spectacle

Demi-Finales des Francouvertes

C’est cette semaine qu’avaient lieu les trois soirées des demi-finales du concours Les Francouvertes, se déroulant le 12, le 13 et le 14 octobre. Jessy Benjamin, Vendou et Valence seront les artistes qui performeront ce soir. Les billets sont au coût de 8$ et sont accessibles via lepointdevente.com.

Ce soir à 20h via lepointdevente.com

Valence

Documentaire

Rapide et dangereuse, une course fiscale vers l’abîme

Le documentaire « Rapide et dangereuse, une course fiscale vers l’abîme», réalisée par Brigitte Alepin, dresse le portrait de la concurrence fiscale internationale et de ce qui pourrait expliquer la défiscalisation des multinationales et des milliardaires. Le film explore les mécanismes qui y sont sous-jacents et qui nous maintiennent aujourd’hui dans une impasse fiscale. Plusieurs acteurs de renommée mondiale dans le domaine de la fiscalité y prennent la parole, dont Louise Otis, Morris Pearl, Pascal Saint Amans et Joseph E. Stiglitz.

Jeudi soir à 20h sur RDI

Web

Le blues du businessman

Alexandre Da Costa, l’Orchestre symphonique de Longueuil et 25 artistes se sont rassemblés l’instant d’une courte vidéo pour réaliser une nouvelle version de la célèbre chanson «Le Blues du Businessman». On peut y apercevoir notamment Brigitte Boisjoli, Gregory Charles, Nathalie Choquette, Fouki, Patsy Gallant, Marc Hervieux et Florence K. L’initiative cherche à souligner que les artistes demeurent toujours essentiels, dans les périodes plus troubles comme dans les accalmies.

Disponible sur YouTube depuis le 13 octobre