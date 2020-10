Cinq vins (pour tous les goûts) à déguster cet automne

Alors que les temps se font plutôt maussades et que Montréal est encore en mode confinement, les plaisirs de la table n’ont jamais été aussi populaires. En ces temps plus frisquets, plusieurs d’entre nous se partageront une bonne bouteille de vin autour d’un repas copieux.

Voici donc cinq suggestions de bouteilles de vin pour tous les goûts à découvrir cet automne. Oh, et n’oubliez pas que la modération a bien meilleur goût!

Un vin rouge corsé de la Colombie-Britannique - Black Sage Shiraz 2016

En cuisine! Si vous vous préparez un festin pour la famille, la bouteille de vin canadien de la vallée de l’Okonagan Black Sage Shiraz 2016 saura accompagner vos plats à saveurs automnales. En effet, les arômes et les notes abondantes de prune noire, de mûres, de vanille et de chêne grillé en font un vin de caractère corsé, mais pas trop grâce à l’acidité. Il est riche et généreux en bouche! Servez-le avec une côte de bœuf, un steak au poivre, une pizza au feu de bois avec saucisses italiennes ou encore un carré d’agneau aux herbes.

*À 29,95 $ à la SAQ

PHOTO COURTOISIE

Un nouveau vin rouge moyennement corsé de la France - Félix et Lucie 2018

Transportons-nous au sud de la France où le climat chaud est idéal pour la culture du Cabernet Sauvignon et du Syrah. Vous aurez donc deviné que ce nouveau vin français moyennement corsé est composé de trois cépages, soit le Cabernet, le Syrah et le Grenache. Sa couleur rouge rubis dévoile des notes de fumée qui marient la cerise noire et les petits fruits noirs comme les mûres. Au nez, on peut même y détecter des parfums d’épices et de cacao. On le sert avec quoi? Un bon rôti de dinde farcie aux champignons, accompagnée de pommes de terre rôties ou encore d’un gratin de légumes racines.

*À 13 $ à la SAQ

PHOTO COURTOISIE

Un vin rouge français fruité et léger – Laurent Miquel SOLAS Pinot Noir 2019

Toujours en France, on se dirige dans la région de Languedoc-Roussillon où la famille Miquel possède des vignes depuis 1791...Disons que l’art du vin s’est transmis de génération en génération. Le produit SOLAS (qui signifie «la joie» en vieux français) est composé à 100 % de pinot noir. C’est le vin rouge idéal à servir aux buveurs de vin blanc qui n’aiment pas le côté trop intense du vin rouge, car c’est un vin équilibré avec un corps généreux et léger composé d’arômes de fraises des bois et de romarin. La bouche révèle des saveurs fruitées de cerises, de framboises et de mûres. À servir avec un plateau de charcuteries ou encore des fajitas au poulet ou un pâté chinois.

*À 15,95 $ à la SAQ

PHOTO COURTOISIE Cinq vins à déguster cet automne. Ici, le Laurent Miquel SOLAS Pinot Noir 2019.

Un vin de glace de Niagara – Inniskllin Ice Wine Vidal 2017

À la fin du repas, impressionnez votre douce moitié avec un vin de glace canadien de la région de Niagara. Avec ses températures plutôt froides, le terroir de la péninsule du Niagara favorise la culture des raisins Vidal, qui sont gelés lors du ramassage. Grâce à ce climat nordique, il est possible de déguster un excellent et généreux vin de glace aux parfums de pêche mûre, de mangue juteuse et de citron, pour lui ajouter une belle acidité. Inniskllin Ice Wine s’accorde merveilleusement bien avec des fromages vieillis, un gâteau au fromage et des desserts à la pêche. Il s’agit d’un bijou pour terminer vos repas.

*À 29,20 $ à la SAQ

PHOTO COURTOISIE Cinq vins à déguster cet automne. Ici, Inniskllin Ice Wine Vidal 2017. PHOTO COURTOISIE

Un vin blanc italien – BEA Veneto Bianco

Chers amateurs de vins blancs, soyez heureux de l’arrivée du nouveau produit italien BEA, confectionné à partir des meilleurs cépages de Garganega, de Chardonnay et de Sauvignon en provenance de la région de Zonin, en Italie. Ce jeune vin à la robe jaune est composé d’arômes frais, secs et croquants avec des notes soutenues d’abricot et de fruit jaune à noyau. Au nez complexe, on y détecte des parfums floraux intenses d’aubépine et tropicaux. Vif et frais, BEA se marrie aussi bien avec les mets parfumés tels que les caris épicés ou les plats asiatiques, qu’avec les repas plus légers comme les fruits de mer ou les sushis. Beau, bon, pas cher!

*À 13,95 $ à la SAQ