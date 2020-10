Des nouvelles entreprises sur liste noire de Montréal

De nouvelles entreprises s’ajoutent à la liste noire de la Ville de Montréal pour avoir été reconnues coupables de manœuvres frauduleuses et de malversations liées à des contrats avec l’administration municipale.

Les entreprises Beauregard Environnement ltée, Pesant et Pascal Pesant, ainsi que Michel Chalifoux ont contrevenu à l’article 14 du règlement sur la gestion contractuelle 2020, a indiqué mercredi la Ville, par communiqué.

«Les faits reprochés concernent le transport et la disposition, sur des terres agricoles, des boues collectées à la suite du nettoyage de conduites et de regards d’égout, ce qui est interdit», peut-on lire.

Cette présence sur la liste noire ces entreprises et ces individus inadmissibles aux appels d’offres de la Ville, les exclut de toute sous-traitance et de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec l'administration montréalaise. Les entreprises seront également inscrites au Registre des personnes inadmissibles pour la durée des sanctions.

Cette inadmissibilité prend effet à compter de la date d’émission de la résolution du conseil de la Ville, ajoute-t-on. Elle aura une durée de cinq ans dans le cas de l’entreprise Beauregard Environnement ltée et de Michel Chalifoux, et de trois ans pour les entreprises Pesant et Pascal Pesant.