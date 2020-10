Voyager jusqu’en Turquie au temps de la COVID-19

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur :

Radio théâtre

Le long voyage de Pierre-Guy B

La trilogie acadienne de Philippe Soldevila fait vraiment l’effet d’un bouillon de poulet pour l’âme. Sincère et terriblement drôle à la fois, ces trois pièces sont portées par autant d’hommes néo-brunswickois qui se livrent sur scène. Pris en sandwich entre Christian Essiambre et Luc LeBlanc, le musicien Pierre-Guy Blanchard (réalisateur pour Les Hay Babies) lève le voile sur sa bohème et ses tergiversations à Istanbul avec une grosse dose d’autodérision.

Disponible depuis le 8 octobre sur l’application OHDio

Je reste :

Film

The 40 Years-Old-Version

Produit, réalisé et écrit par la même Radha Blank qui prête son prénom et son visage à l’héroïne principale, ce long métrage américain se penche sur le destin d’une dramaturge qui n’a jamais percé. Un récit prenant, empreint d’humour, mais surtout de rap et de dignité.

À visionner sur Netflix depuis le 9 octobre

Album

As Long As You Are – Future Islands

Future Islands n’a rien de ces groupes de rock indie génériques qui pullulent sur les colonnes Morris. Samuel T. Herrings, chanteur au charisme fou et au timbre vocal tellement spécial, continue d’exercer son pouvoir de fascination sur ce nouvel album qui fait du bien.

Sorti le 9 octobre

Livre

Fille des arbres – Annyck Martin

L’autrice Annyck Martin dissèque l’acte d’écrire et de façon fort intime dans ce carnet qui fleure bon les feuilles mortes. Une incursion poétique et sensible dans la psyché d’une femme Asperger à lire chez Lévesque Éditeur.

En librairie depuis le 13 octobre

Balado

Pour l’avoir vécu

La crise d’octobre relève, pour Marc Laurendeau et Anne-Marie Dussaut, de l’effet papillon. N’eût été de l’enlèvement de Pierre Laporte et de l’instauration des mesures de guerre dont ils font état dans ce balado, les deux journalistes, deux amoureux dans la vie, ne se seraient peut-être même pas connus.

Disponible depuis le 5 octobre sur l’application OHdio

Album

On Frap - Shreez

Il a coécrit « On fouette », la complainte prenante menée par Tizzo, une grande chanson qui transcende les barrières du rap. Après avoir prêté ses couplets aux autres, le MC de Fabreville lance un premier long-jeu à la hauteur des espoirs qu’on avait fondé en lui.

Sorti le 9 octobre

Concert

ILAM

Nommé dans la catégorie du meilleur album de musique du monde au prochain gala de l’ADISQ, le créateur de Néné fait honneur à ses racines sénégalaises dès qu’il empoigne le micro. Le Montréalais n’oublie pas d’où il vient, c’est indéniable, mais sa musique a une réelle portée universelle.

Le 15 octobre à 20h sur la page Facebook

Court-métrage

La Claque

À jamais associé à la franchise «Bring It On» et à l’un des rares rôles comiques de Kirsten Dunst, l’archétype de la cheerleader inspire aussi ce film minutieusement réalisé par Claire Renaud. Un court-métrage féministe esthétiquement ravissant et qui, ça n’a rien de banal, permet une réflexion sur l’image corporelle.

À visionner jusqu’au 21 octobre via festivalphenomena.com

Courtoisie Festival Phénomena

Je sors :

Mode

Vente d’atelier Bodybag By Jude

Magasiner, c’est réellement la seule sortie qui soit encore à notre portée et à travers ces temps troubles. Autant en profiter pour donner à sous à une créatrice de chez nous, Judith Desjardins en l’occurrence, une designer et femme d’affaires emblématique du Mile End.

Du 15 au 17 octobre au 17 rue Bernard Ouest