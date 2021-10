17 calendriers de l'avent beauté à se procurer pour Noël 2021

Partager







Bien que Noël ne soit que dans deux mois, nos compagnies favorites commencent déjà à sortir leurs calendriers de l’avent, un item très convoité du temps des Fêtes.

Offrant souvent de 12 à 24 petits items beauté à un prix qui nous fait économiser, on comprend pourquoi ils sont si populaires!

Chaque année c’est la même histoire : ces calendriers se vendent trop vite pour qu’on ait le temps de se les procurer. La clé est de s’y prendre tôt pour être certaines d’obtenir celui (ou ceux) qui fait vibrer notre coeur.

Voici donc 17 calendriers de l’avent pour célébrer Noël en beauté:

1. Sephora Collection, 60 $ (valeur de 136 $)

Ce calendrier de l'avent contient une foule de produits de la marque maison de Sephora, connue pour son incroyable rapport qualité-prix. Masques, vernis à ongles, maquillage, accessoires pour les cheveux : ce calendrier vous donnera tout pour vous chouchouter comme il se doit durant les fêtes.

2. Yves Rocher, 75 $ (valeur de 165 $)

via Yves Rocher

Cette boîte 100% recyclable comprend une variété de produits. On y retrouve des parfums, des soins pour le visage, des soins pour le corps et même du maquillage! Un bon rapport qualité-prix.

3. Voluspa, 99 $ (valeur inconnue)

via Sephora

Ce coffret comprend 12 petites bougies parfumées qui sauront vous faire découvrir une foule de nouvelles odeurs pour les Fêtes. Chaque petite bougie peut brûler pendant 15h. Un parfait cadeau à offrir!

4. Clarins, 140 $ (valeur de 209 $)

via Pharmaprix

Ce calendrier à suspendre de Clarins est joli comme tout et peut être réutilisé les autres années. Il comprend divers soins pour la peau et items de maquillage pour un Noël en toute beauté!

5. Benefit, 88 $ (valeur de 190 $)

via Pharmaprix

Trouvez tous les classiques de Benefit pour une mise en beauté sans faille durant 12 jours de Noël!

6. Kiehl’s,140 $ (valeur de 322 $)

Via Kiehl's

Cette compagnie est l’une des seules à dévoiler exactement la liste de produits qui se trouvent dans le calendrier. En plus, les produits sont de qualités, et le packaging absolument magnifique : il a été dessiné par l'artiste Marylou Faure!

7. The Body Shop, à partir de 89 $ (valeur de 145 $)

via The Body Shop

Ce magnifique calendrier de l'avent qui comprend 24 surprises offre un mélange parfait de soins, maquillage et même accessoires, comme une lime à ongles et une éponge à maquillage.

8. Yves Saint Laurent, 395 $ (valeur de 680 $)

Yves Saint Laurent

Ce calendrier de l’avent par YSL vous aidera à commencer les fêtes plus tôt! Il contient deux produits grand format, 21 minis produits de luxe et un cadeau spécial. De quoi bonifier votre routine beauté pour vos partys de Noël.

9. Moroccanoil, 50 $ (valeur inconnue)

via Chatters

Moroccanoil offre ses classiques pour les cheveux à un prix avantageux, dans ce coffret de 7 produits. Le parfait cadeau pour celle qui aime voyager et qui n'a jamais assez de produits en format mini!

10. Charlotte Tilbury, 250 $ (valeur de 358 $)

via Sephora

Cette marque de luxe offre des produits en format voyage, mais aussi en format régulier. Le coffret cadeau, avec sa multitude de tiroirs, est des plus luxueux. Sans parler de son contenu, qui saura plaire à toutes les adeptes beauté. Un cadeau à s'offrir «à moi de moi», pour se faire plaisir!

11. Florence by Mills, 160 $ (valeur de 223 $)

via Florence

On adore cette marque créée par nulle autre que Millie Bobby Brown! Ce calendrier conçu pour les fêtes comprend une collection de 12 produits les plus vendus. On y retrouve neuf produits grand format, deux produits en format voyage et un ornement en série limitée.

12. La Maison Valmont, 460 $ (valeur inconnue)

Courtoisie Valmont

Avec les vacances des fêtes qui approchent tranquillement mais sûrement, ce calendrier de célébration de Valmont assurera un compte à rebours des plus somptueux! Ce calendrier de l'avent vous permet de tester les produits les plus luxueux, des soins de la peau aux parfums gourmands.

via David's Tea

Bon, ce n’est pas de la beauté, mais le calendrier David’s Tea est un incontournable du temps des Fêtes! Un cadeau délicieux et réconfortant qui se partage parfaitement avec son entourage!

14. Lancôme, 199 $ (valeur de 580 $)

via Lancôme

Grâce à ce calendrier de l'avent Lancôme, vous aurez la joie de découvrir jour après jour un nouveau produit, certains en format échantillon et d'autres, régulier.

15. Acqua Di Parma, 640$ (valeur inconnue, quantités limitées)

via Pharmaprix

Comblez vos goûts de luxe avec ce calendrier de l'avent prestigieux de la marque italienne Acqua Di Parma. Parfums, bougies, huiles, savons : de tout pour vous dorloter tout le reste de l'année.

16. L’Occitane, 89 $ (valeur de 135 $)

via Sephora

C’est l’occasion parfaite de découvrir ces produits de la marque française, au-delà de leur crème pour les mains iconique.

Courtoisie Good Deeds

Finalement, pour cette personne qui a tout, on vous propose le calendrier de l'avent de Good Deeds, un calendrier caritatif unique qui redonnera à 24 organismes canadiens, tout au long des fêtes.

Bon magasinage!

