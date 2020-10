Aux chaudrons avec Lesley Chesterman

Vous avez votre week-end de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère côté culture.

Coup de cœur

LIVRE

Chez Lesley

Reconnue à Montréal comme critique gastronomique au Journal de la Gazette, Lesley Chesterman n’a plus sa réputation à faire. Également chef pâtissière de formation, Lesley est une véritable référence en gastronomie et sur tout ce qui entoure les plaisirs de la table. Dans ce nouveau livre de recettes qui deviendra certainement un classique, elle partage ses trucs pour réussir plusieurs plats de base comme comment cuisiner un poulet rôti, réussir un plat de pâtes des plus réconfortants ou encore assembler un délicieux gâteau forêt-noir. Elle y dévoile ses secrets les plus gourmands et ses astuces les plus pratiques en cuisine. Un livre simplement à dévorer!

* Sorti le 6 octobre

Je reste

FESTIVAL

Québec en toutes lettres

Même si le festival de Québec en toutes lettres se déroule à la Ville de Québec, cette 11e édition présente un volet numérique qui saura capter l’attention des amoureux de la littérature de toute la province. Du 15 au 25 octobre, Québec en toutes lettres propose un vaste rendez-vous avec la littérature, les mots, les autrices et les auteurs. La programmation en ligne propose diverses rencontres virtuelles avec différents écrivains et écrivaines, dont Jocelyne Saucier, aujourd’hui. Au courant des 11 jours, les Internautes pourront participer à différents happenings tels que la lecture-spectacle avec David Gaudreault. Tout au long du festival, le public est invité à plonger dans l’univers d’autrices et d’auteurs à travers de riches discussions animées.

* Pour connaître l’horaire des rencontres animées : quebecentouteslettres.qc.ca

COURTOISIE / Québec en toutes lettres

TÉLÉ

La grande finale de La Voix

C’est ce dimanche qu’aura finalement lieu la grande finale de l’émission de variété La Voix. Dans une finale, totalement féminine, qui remportera la plus belle voix du Québec entre Michaela Cahill de l’équipe de Marc Dupré, JosianeComeau de l’équipe de Cœur de pirate, Flora Stein de l’équipe de Pierre Lapointe et Suzie Villeneuve de l’équipe de Garou? Le plateau de La voix recevra de nombreux invités qui chanteront avec les coachs et les candidats comme Paul Piché, Half Moon Run, 2Frères, le collectif SOMM (Ariane Moffatt & DRMS, joints par Mike Clay), Geneviève Jodoin, Ludovick Bourgeois, Dominique Fils-Aimé et plus encore. Les coachs présenteront également un numéro tout spécial.

* Ce dimanche à 19h00 sur les ondes de TVA

DOCUMENTAIRE

L’instant d’une vie

À l’occasion de la journée mondiale de la sensibilisation au deuil périnatal, qui a eu lieu hier, ONF présente gratuitement sur leur site web le documentaire L’instant d’une vie de Samuel-A Caron et France Gallant. Ce court-métrage lève le voile sur une réalité encore inconnue que vivent plusieurs Canadiens. On y suit un groupe de parents endeuillés s’organisant pour offrir un accompagnement dans leur région francophone pour apporter du réconfort aux mères et aux pères qui vivent cette épreuve douloureuse. Les statistiques démontrent qu’une grossesse sur quatre au Canada se termine par un décès périnatal.

* Disponible depuis le 15 octobre sur onf.ca

SÉRIE

Les Mecs

Jacques Davidts, Ricardo Trogi et Guillaume Lespérance présentent au public la nouvelle comédie dramatique originale LES MECS qui explore les réalités et les défis de la cinquantaine. Cette série raconte une histoire d’amitié entre hommes, avec leurs codes, leurs tabous, leurs secrets et leur façon de voir la vie. Mettant en vedette Christian Bégin, Normand Daneau, Alexis Martin et Yanic Truesdale dans les rôles de Christian, Martin, Simon et Étienne, on y suit les quatre amis qui font face à plusieurs remises en question. La série débute lorsque Simon se réfugie chez Christian après s’être séparé de Geneviève, interprétée par Lynda Johnson.

*Disponible depuis le 15 octobre Ici.tou.tv.extra

COURTOISIE / Les Mecs

ROMAN

Quand il fait triste, Bertha chante

L’écrivain Rodney Saint-Éloi, rend hommage à sa mère dans un hymne à l’amour d’un fils en quête de réponses. Empreint de grande poésie, l’auteur nous fait découvrir l’univers coloré du matriarcat, dans lequel il a grandi. Tout commence à la mort de sa mère, Bertha, son premier amour, alors que les gens affluent à l’église pour lui rendre un dernier hommage. Au fil des pages, on a l’impression d’y être. Rodney y décrit ce qu’il y voit et entend : des chapelets qu’on égrène, les conversations secrètes qu’il entreprend avec sa mère, la petite musique des souvenirs... De ce récit, émerge le portrait d’une femme passionnée et généreuse.

*Sorti le 13 octobre

ALBUM

Émilie Daraîche

Décidément, Émilie Daraîche suit les traces de son père, Paul Daraîche, roi incontesté de la musique country au Québec. En effet, cadette du clan Daraîche, Émilie lance son tout premier album éponyme country authentique, avec sa couleur, sa personnalité et sa voix douce. Émilie y chante 12 pistes originales, composées de ballades imagées que tous les fans de country adopteront, dès la première écoute. Elle y aborde des thèmes accrocheurs comme la famille, l’amour, les souvenirs, le temps, d’héritage familial, la liberté...Coup de cœur pour la piste J’ai souvenir encore.

*Sortie le 16 octobre

LIVRE

Lapeyrie – Bons vins, conseils & anecdotes

Le populaire sommelier Philippe Lapeyrie nous offre année après année son guide des vins très attendu. En 2020, il fait les choses un peu différemment, pour vous offrir un dixième tome complètement revu et amélioré. Le fin connaisseur a rajouté de magnifiques photos inédites, une cinquantaine de texte remplis d’anecdotes savoureuses, de conseils, de péripéties et d’humour. De plus, Lapeyrie est fidèle à son habitude en vous proposant une sélection des meilleures cuvées dont la sélection des 20 meilleurs vins qualité-prix-plaisir et de son top 10 des meilleurs vins mousseux et champagnes, rosés, vins du Québec, vins de garde et vins de mariage.

* Sorti le 15 octobre

CINÉMA

Classe de maître de Philippe Falardeau

Dans le cadre du 49e Festival du nouveau cinéma, qui a débuté le 7 octobre dernier, ne manquez surtout pas la classe de maître gratuite en ligne, donnée par le prolifique réalisateur Philippe Falardeau. En effet, le réalisateur et scénariste contemporain québécois est acclamé par les critiques et les festivals internationaux. Ses succès fulgurants comme Monsieur Lahzar font de lui l’un des cinéastes québécois les plus reconnus et accomplis, à travers le monde. À l’occasion de cette classe de maître, Philippe Falardeau se confiera sur sa carrière et partagera sa vision de l’industrie du cinéma actuelle. D’ailleurs, il présentera son nouveau long métrage MY SALINGER YEAR, le lendemain.

* Aujourd’hui à 11h00 sur la page Facebook du FNC – S’abonner d’abord au https://www.eventbrite.ca/e/billets-classe-de-maitre-philippe-falardeau-122442367417