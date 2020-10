Jour de triche: Barre tendre déjeuner

Nourrissant et délicieux et c’est si simple à préparer! Je n’achète plus jamais celles du marché!

INGRÉDIENTS

1 1/2 tasse de flocons d’avoine

3 c. à soupe de farine

3 c. à soupe de cassonade

1 c. à soupe de germe de blé

1 c. à soupe de graines de sésame

1/2 tasse de graines de tournesol

1/2 tasse d’amandes effilées

1/2 tasse de canneberges séchées

1/2 tasse de pépites de chocolat noir

1/2 banane, écrasée

3 c. à soupe de beurre, fondu

3/4 tasse de miel

1 c. à thé d’extrait d’amande

1 œuf, battu

PRÉPARATION

s

Préchauffer le four à 350° F.

Dans un bol, mélanger les ingrédients secs.

Ajouter les ingrédients humides et bien mélanger pour les enrober.

Dans un plat allant au four recouvert de papier parchemin (fond et côtés), déposer le mélange.

Presser à l’aide d’une cuillère de bois pour bien l’étendre.

Cuire au four 20 minutes.

Laisser refroidir complètement et couper les barres à l’aide d’un bon couteau.