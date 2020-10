La Semaine québécoise de la réduction des déchets est lancée

La Semaine québécoise de la réduction des déchets est présentement en cours et l’organisme derrière cette initiative propose quelques objectifs pour guider les nouveaux adeptes.

Sur leur site Web (sqrd.org), on peut par exemple trouver le Code Z, un formulaire qui rassemble 20 engagements pour réduire ses déchets.

Dans la version du formulaire qui s’adresse à monsieur et madame Tout-le-Monde, on mise sur des objectifs pour revisiter les habitudes de consommation à l’épicerie, ainsi que durant les sorties et les loisirs. On donne entre autres des conseils pour économiser de l’eau avec la laveuse, pour le réfrigérateur, pour le choix de produits avec des emballages écologiques.

Une vingtaine d’autres habitudes à favoriser afin de réduire ses déchets sont recommandées pour les écoles et les élèves: apporter ses contenants réutilisables, trier ses déchets et les placer dans les bons bacs comme consigner ses bouteilles et canettes.

Pour les entreprises, on cible certains aspects de l’approvisionnement, des voyages d’affaires, ou de la gestion des technologies.

Concours

Les Z’incorruptibles de la réduction est un concours lancé en marge de la Semaine québécoise de la réduction des déchets pour inciter les groupes à se lancer dans un projet qui englobe soit la lutte au gaspillage alimentaire, l’économie circulaire, la réduction des plastiques à usage unique ou la gestion écologique des ressources électroniques.

Ce jeu-concours – qui est organisé pour les entreprises, les organismes, les municipalités et les institutions d’enseignement – permettra à 60 participants de réaliser un projet au cours des six prochains mois.

Les participants doivent soumettre leur projet avant le 20 octobre prochain à l’adresse suivante: sqrd.org/concours-2020

Application de défi zéro-déchet

L’application Projet Z lance des défis ou rappelle des trucs zéro-déchet à intégrer dans son quotidien.

Il est possible de la télécharger sur App Store ou sur Google Play.

La Semaine québécoise de la réduction des déchets se déroule du 17 au 25 octobre.