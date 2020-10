Amay Laoni: écrire les règles du jeu

Elle a écrit de grands succès pour Marc Dupré et 2Frères, mais son univers musical personnel s’inscrit totalement à l’opposé de ces trois hommes sur l’échiquier pop. C’est seule et en son propre nom que Amay Laoni innove.

Fans de Robyn et Annie, tendez l’oreille: Amay Laoni s’impose comme une réponse locale à la pop scandinave d’avant-garde avec «Le tournant».

Au-delà de l’esthétique futuriste de son album paru le 16 octobre dernier, il y a même quelque chose de presque extra-terrestre dans l’enrobage des 12 plages. Complexes et inventives, tout en restant franchement entêtantes, ses créations témoignent à elles seules d’une envie de surprendre, de détonner aussi.

Au Québec, personne ne sonne comme Amay Laoni.

«Je trouve que c’est une chance [d’être un peu la seule dans mon style], je prends ça comme une opportunité. J’aime les artistes qui sont originaux et qui proposent des choses différentes.»

«J’ai vraiment envie de frapper fort avec ma musique.»

En contrôle

Ambitieuse et en contrôle, sans jamais frôler la vantardise, l’autrice-compositrice-interprète fonce à la manière de ces athlètes qui lorgnent une place sur le podium. Une confiance presque inaltérable et propre aux artistes qui s’autoproduisent, qui ont fait le choix d’évoluer de façon pleinement indépendante.

Après tout, Amélie Laroque (de son vrai nom) a fondé sa propre maison de disques, Oblik Records. «Amay Laoni, ça me permet d’être complètement libre, je peux faire tout ce que je veux et c’est mon argent qui est en jeu.»

«Je vais essayer, du plus fort que je peux, de faire un coup d’état, ajoute-t-elle en riant de bon cœur avant de retrouver sa contenance. Ça va plus loin que mon style de musique qui est différent. C’est par rapport au fait d’être à la tête de son entreprise, d’être une femme en musique, d’avoir 34 ans et non pas 22 ans.»

PHOTO COURTOISIE/Alex Jemme Avec «Le tournant», Amay Laoni propose une pop rafraîchissante et futuriste qui tranche avec les autres propositions musicales du Québec en ce moment. PHOTO COURTOISIE/Alex Jemme

Cette détermination en affaires déteint forcément sur les textes qu’elle signe. Même ses chansons de ruptures sont gorgées de «drive», de cette envie de se propulser plus loin et plus haut. Comme des hymnes.

Sur «Ça va», une bombe électro qui semble avoir été enregistrée sur mesure pour passer l’aspirateur avec vigueur, Amay Laoni parvient même à livrer un texte tout sauf «cucul» sur le bonheur. «Je l’ai écrite avec mon chum Étienne Chagnon et Benny Adam, qui a travaillé avec Zaho et avec Yseult. Il compose pour beaucoup d’artistes en France.»

«J’avais envie de parler de quand ça va bien dans ta vie, de quand tu es dans l’abondance, mais qu’il y a des gens autour de toi qui en arrachent solide.»

Aborder des sujets rassembleurs dans l’intime, mais d’un angle divergent. C’est un peu ça, finalement, la recette Amay Laoni.

«Le tournant» est disponible maintenant.