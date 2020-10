Les paradis de thaïs

L’auteure-compositrice-interprète thaïs propose avec «Paradis Artificiels» un nouvel EP aux sonorités pop-électro très convaincant, à la fois bien dansant et aérien.

L’univers musical de thaïs nous porte indéniablement vers les hauteurs. Dès la première écoute, on s’élève sous le charme de cette pop lente et claire, bien cadencée par des arrangements électro qui contribuent pourtant à nourrir des ambiances libres, vastes. On se sent planer, en état d’apesanteur, mais en même temps bien ancré sur terre par un rythme lent et assuré, comme si de longs fils guidaient nos danses aériennes depuis le sol. Et la voix tout en douceur de l’artiste, flottante elle aussi, donne le dernier relief aux six titres de l’opus.

Les influences de thaïs sont nombreuses, elle qui est née en France pour ensuite déménager à Montréal alors qu’elle n’avait que six mois. «J’aime bien ce clivage que l’on peut voir parfois entre ces deux influences culturelles, française et montréalaise», indique la musicienne.

À la question de savoir quels artistes se trouvent sous ces deux influences, trois noms ressortent distinctement.

«J’aime ça dire que Serge Gainsbourg, c’est une inspiration pour les textes, détaille d’abord thaïs. J’aime beaucoup aussi la voix et la présence sur scène d’Emily Haines, la chanteuse du groupe Metric. Elle a un univers très théâtral et elle a son projet solo que j’affectionne vraiment beaucoup. Et troisième influence montréalaise : j’adore Malajube. J’ai écouté ça toute mon adolescence, et encore aujourd’hui.»

«Je pense que c’est mon “top” trois de vie musicale», ajoute la chanteuse, le sourire aux lèvres. Deux premiers EP réalisés de façon complètement indépendante et lancés sur sa page Bandcamp en 2017 et 2018 lui auront permis d’aiguiser sa plume et raffiner son style.

Paradis

Sur le plan des textes, l’auteure explique s’être inspirée d’une peine d’amour, vécue il y a maintenant quelques années. De la mettre en musique et de la coucher sur papier a représenté pour elle une façon d’en faire le deuil, pour ensuite être en mesure de la dépasser.

«J’aime ça penser que les six chansons du EP représentent un peu des étapes de ce deuil-là, indique thaïs. “Lou”, c’est vraiment un appel à la personne directement. Il y en a d’autres qui sont beaucoup plus introspectives, moins directes.»

Le titre de l’opus «Paradis Artificiels», qu’elle a emprunté à l’essai du même nom du poète Charles Baudelaire, renvoie d’ailleurs à ces espoirs déçus. L’enjeu peut sembler lourd, mais elle en parle néanmoins sans amertume dans la voix, librement.

«Je l’imagine un peu comme tous les paradis qu’on peut s’imaginer avec quelqu’un, qui sont artificiels parce que ce sont un peu des rêves, poursuit l’artiste. Le titre résonnait vraiment bien avec moi à ce moment-là, et ça marche un peu avec le style de ma musique aussi, qui est très ambiante, qui renvoie un peu au rêve.»

Pour marquer le lancement de son nouvel EP, thaïs présentera le 23 octobre prochain un spectacle en ligne, diffusé notamment via sa page Facebook. Un concert qu’elle aura filmé d’avance, le contexte sanitaire rendant toute autre option plus difficile.

«On essaie de se réinventer comme on peut, avec les moyens qu’on a, indique la musicienne, faisant référence à la pandémie qui bouscule son lancement comme ses projets à plus long terme. D’un côté, c’est vraiment angoissant parce qu’on ne connaît déjà pas l’avenir quand on est artiste, mais en même, je vois ça aussi comme une opportunité de polir les choses, d’améliorer nos projets. C’est ce que ça m’a fait pour “Paradis Artificiels”, j’étais censé le sortir au printemps dernier, on a repoussé de beaucoup de mois et créativement parlant, c’est juste du positif.»

Le EP «Paradis Artificiels» sera disponible à partir du 23 octobre.