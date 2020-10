L’exclusion des francophones des Plaines au cœur d’un roman

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Livre

Des inconnus sous mon toit

L’autrice Candace Savage a eu l’idée de ce récit lorsqu’en déménageant à Saskatoon elle réalise toute l’histoire derrière sa nouvelle maison, qui a en fait été construite en 1928 par une famille francophone ; les Blondin. Ce livre raconte leur histoire, mais relate aussi comment s’est déroulé l’exclusion des francophones des Plaines, alors que le Ku Klux Klan et le groupe Loge loyale d’Orange partent en croisade contre les catholiques et les francophones.

Sorti le 6 octobre

Livre

Ça va arriver en 2021

2020 a déjà été une année plus que remplie en actualités, voici que le journaliste Alain McKenna nous parle de ce qui devrait arriver l’an prochain. Ce guide « au-contenu-léger-mais-sérieux » traite de sujets de toutes sortes : de l’environnement et les habitudes de consommation en passant par la mode, le sport et les technologies. Ce livre est parfait pour oublier un peu 2020.

Sorti le 14 octobre

Cinéma

Combat des ombres

Le film du Montréalais Joey Klein est disponible dès aujourd’hui en vidéo sur demande. Un adolescent fragilisé suite à la mort de sa mère se lie d’amitié avec sa voisine un peu dérangée. Cette dernière l’entraînera dans un univers violent alors que la ville est aux prises avec une crise d’opioïde.

Disponible en vidéo sur demande et sur Apple TV dès aujourd’hui

Livre

La brume

Dans sa toute première bande dessinée Mireille St-Pierre raconte l’histoire d’une autrice-illustratrice, Myriam, en deuil périnatal. Son conjoint, Jules, et elle devront apprendre à vivre avec le départ de leur fille. Un long cheminement qui aboutira un jour sur la lumière.

Sorti le 14 octobre

Album

Never Better - Franky Selector

Le Montréalais aux origines libanaises et américaines, Franky Selector, a fait paraître un album vendredi aux sons qui ne laisse aucun doute sur ses racines. Avec des sonorités soul très internationales, l’auteur-compositeur-interprète met un peu de soleil dans cet automne parfois gris avec des rythmes bien dansants. Never Better a entièrement été enregistré dans son studio du Vieux-Montréal.

Sorti le 16 octobre

Livre

Hook

L’auteur et conférencier Stéphane Simard nous offre ici un roman de suspense bien ancré dans l’air du temps. On y suit un jeune entrepreneur qui a beaucoup de succès avec sa start-up. Les bracelets qui permettent aux utilisateurs d’être plus concentrés se sont vendus comme des petits pains chauds. Des morts inexpliquées viendront cependant jeter une ombre sur l’entreprise.

Sorti le 13 octobre

Cinéma

La vie en rose

Ce film qui met en vedette Marion Cotillard nous permet de découvrir la grande Édith Piaf. Le long métrage de Olivier Dahan sorti en 2007 au Canada a remporté deux Oscars. Il s’agit donc d’un excellent choix pour s’offrir une soirée cinéma palpitante dans le confort de son salon.

Disponible en vidéo sur demande, Apple TV et en DVD depuis le 6 octobre

Album

Juvenile – CRi

Le producteur québécois CRi a finalement lancé son tout premier album en carrière. Très connu sur la scène électronique montréalaise, le musicien était plus que près pour un projet d’envergure et ça s’entend sur Juvenile. L’opus de 11 chansons est parsemé de collaboration avec des musiciens d’ici, tels Jesse Mac Cormack, Robert Robert et Sophia Bel.

Sorti le 16 octobre

Livre

Monsieur le Président

Danielle Pouliot plonge son lecteur dans un feuilleton psychologique enlevant avec ce nouveau roman. Léa, une orpheline qui a grandi dans un contexte spécial, s’est trouvé un emploi chez Kaffa, une entreprise de cafetière. Pour elle, cet endroit et ses collègues c’est sa famille. Sa vie sera cependant chamboulée quand elle sera brutalement congédiée.

Sorti le 7 octobre