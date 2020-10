Spa à la maison : 5 nouveautés à découvrir

Le mot d’ordre ce mois-ci est «cocooning». En plein cœur du deuxième confinement, pourquoi ne pas se dorloter dans le confort de chez soi? Du bain au masque de boue, passant par la manucure-pédicure, voici donc cinq nouveautés à découvrir pour transformer votre salle de bain en un véritable spa.

Masque de boue Mokaccino de Clayton Shagal

L’entreprise québécoise La Maison Clayton Shagal œuvre dans l’industrie des cosmétiques depuis déjà 35 ans. Parmi la gamme de produits haut de gamme, le masque de boue Mokaccino est un incontournable! Il est composé d’ingrédients antioxydants comme le cacao et la poudre de grain de café Arabica, reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires. La texture est riche et laisse la peau douce et lisse. Il suffit de l’appliquer sur le visage, le cou et le contour des yeux et de le laisser agir durant 20 minutes. Ce masque préserve et stimule la régénération cellulaire et la production de collagène et d’élastine et l’hydratation de la peau

.*À 48 $ - Disponible dans divers spas de la ville et en ligne

COURTOISIE L’entreprise québécoise Clayton Shaygal se spécialise dans les soins esthétiques et cosmétiques depuis plus de 35 ans et leur masque de boue Mokaccino est un incontournable à leur gamme de produits.

Vernis à ongles inspirés des années 70 d’OPI

Même si les salons de beauté restent encore ouverts (on ne sait pas encore pour combien de temps), bon nombre d’entre nous avons choisi de colorer nos ongles nous-mêmes. Pour une soirée cocooning parfaite, découvrez la nouvelle collection «L’esprit de Milan» de la populaire marque de vernis OPI. Parmi la palette des 12 couleurs, plusieurs sont inspirées des années rétro avec des tons de taupe, d’orange brûlée, de terre cuite et de sarcelle foncée. Puis, le bleu et le gris sont également en vedette avec des nuances de bleu glacial, de bleu paon, de gris industriel ou encore d’acier. Avec OPI, la beauté se rend jusqu’au bout des ongles!

*À 13,30 $ l’unité - Disponible dans les salons professionnels ou en ligne



COURTOISIE Les populaires vernis OPI ont lancé cet automne la nouvelle collection « L’esprit de Milan » où les teintes sont inspirées des années 70.

Huile de douche Amande d’Occitane

C’est l’heure du bain! Par les temps qui courent, le bain est l’un des meilleurs moyens de prendre un instant pour se ressourcer. Pour cette petite pause bien méritée, Occitane offre une panoplie de produits pour un bain relaxant et aromatique. Coup de cœur pour l’huile de douche luxueuse amande. Sa texture de gel se verse comme une huile pour se transformer en un lait nettoyant soyeux au contact de l’eau. Avec sa mousse légère, elle adoucit et aide à nourrir la peau, tout en procurant une base parfaite pour le rasage. Et que dire de l’odeur? C’est un véritable plaisir pour les sens avec ses arômes d’amandes chaudes et de vanille.

*À 29 $ - Disponible dans les boutiques Occitane ou en ligne

COURTOISIE La maison française aromathérapie Occitane propose cette saison de nouveaux produits de bain, dont l’huile de douche Amande Occitane.



Bain d’hydratation de nuit de Klorane

Cet automne, la marque Klorane lance une toute nouvelle collection anti-fatigue, Bleuet 100% BIO. Ces soins pour le visage sont composés principalement des bleuets provenant des champs en France. Parmi les quatre nouveautés de la gamme, le Bain d’hydratation de nuit est un soin pour le visage à appliquer avant le coucher. Sa formule qui agit pendant vos huit heures de sommeil contient de l'edelweiss bio, pour adoucir et protéger la peau. Le lendemain matin, retrouvez une peau réhydratée, régénérée et repulpée. Dites adieu aux traits bouffis, aux marques d'oreiller et aux cernes!



*À 37,99 $ - Disponible dans les pharmacies et en ligne sur jeancoutu.com

COURTOISIE La marque de cosmétique Klorane présente la nouvelle collection Bleuet 100% BIO, dont le nouveau soin de nuit hydratant le Bain d’hydratation de nuit.

Chandelle Pumpkin Chai de Nest Fragrances

Finalement, quelle serait une ambiance de spa sans une chandelle parfumée? En effet, les chandelles haut de gamme new-yorkaises Nest fragrances présentent deux nouveaux arômes dont le Pumpkin Chai qui nous enveloppe dans une ambiance automnale des plus réconfortantes. La collection Pumpkin Chai est un chaleureux mélange de citrouille sauvage, de chai épicé masala, de cardamome, de gingembre et de cannelle. En outre, cette année NEST New York présente un nouvel emballage écologique, avec une boîte en matériaux écologiques et 100% recyclable.

*De 23$ à 90 $ - Disponible en ligne au Sephora.ca, pharmaprix.ca et Saks.ca