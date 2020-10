Une muraille verte pour contrer la désertification

Le festival Ciné Vert présentera de mardi à vendredi le film «The Great Green Wall», un documentaire portant sur la construction d’un immense mur d’arbres s’étalant de l’est à l’ouest de l’Afrique, lancé dans l’objectif de limiter les effets de la désertification causée par le réchauffement climatique.

«C’est un film qui est positif et qui parle d’un projet audacieux», a répondu tout en simplicité Yasmina Britel, porte-parole du festival Ciné Vert, lorsqu’on lui demande pour quelles raisons l’événement a souhaité présenter ce long métrage au tout début de sa programmation.

«L’initiative a été lancée au milieu des années 2000, et le but de la ceinture verte, c’est de protéger le Sahel grâce à un mur d’arbres de près de 8000 km qui part du Sénégal, à l’ouest, jusqu’à Djibouti, à l’est», a-t-elle poursuivi. Pour le moment, 15 % de la superficie de cette ceinture verte serait complétée.

COURTOISIE Le documentaire «The Great Green Wall», de Jared P.Scott, sera présenté gratuitement via la plateforme Tënk du 20 au 23 octobre 2020. Un panel de discussion portant sur les enjeux soulevés par le film sera diffusé en ligne le jeudi 22 octobre 2020 à 19h30 via la page Facebook de Ciné Vert. Sur la photo, La musicienne malienne Inna Modja

À travers le documentaire, réalisé par Jared P. Scott, on suit le périple de la musicienne malienne Inna Modja qui part à la rencontre de quelques communautés locales situées en bordure de ce grand projet vert. On réalise bien assez tôt que la désertification qui y a cours, non seulement provoque l’assèchement des terres, mais entraîne également de graves conflits sociaux et des migrations d’importance, surtout chez la jeunesse qui ne voit pas comment elle pourrait construire un avenir prospère sur de tels sols.

Panel de discussion

Le festival organisera également un panel de discussion pour tenter de réfléchir aux enjeux soulevés par le long métrage. L’événement sera diffusé en direct jeudi soir à 19 h 30 via la page Facebook de l’événement et réunira notamment Simon Côté, coordonnateur général de l’organisme québécois Arbre-Évolution, Mariam Sow, directrice de l’ONG sénégalaise Enda Pronat, et Lorene Cristini, directrice générale adjointe de l’Observatoire québécois des inégalités.

«Ce que je trouvais fascinant avec le documentaire, c’est que ça démontre à quel point l’environnement est lié à tout le reste, aux conflits sociaux, à la rareté des ressources, à la disponibilité en eau, à la capacité à créer des emplois, à retenir la jeunesse africaine», a expliqué Simon Côté, qui sera sur le panel organisé jeudi soir.

«On voit la problématique que crée la désertification sur la vie des gens, mais la chanteuse va vraiment à la rencontre d’organisations, de citoyens, a poursuivi Yasmina Britel. Ce sont des gens qui essaient de s’en sortir, qui ont des solutions. Donc il y a quand même un aspect positif dans ce film-là qui est intéressant.»

COURTOISIE Le documentaire «The Great Green Wall», de Jared P.Scott, sera présenté gratuitement via la plateforme Tënk du 20 au 23 octobre 2020. Un panel de discussion portant sur les enjeux soulevés par le film sera diffusé en ligne le jeudi 22 octobre 2020 à 19h30 via la page Facebook de Ciné Vert. PHOTO COURTOISIE

Le festival Ciné Vert poursuivra sa deuxième édition jusqu’au mois de mars en présentant notamment un documentaire par mois, toujours accompagné d’un panel de discussion. Tous les détails de la programmation sont accessibles via cinevert.org.

Le documentaire «The Great Green Wall» sera diffusé gratuitement du 20 octobre à 19 h au 23 octobre à minuit via la plateforme Tënk.