Cinq adresses gourmandes métamorphosées en comptoir pour emporter

Saviez-vous que plusieurs restaurants et bars ont changé de vocation durant la COVID-19? En effet, alors que les salles à manger et les pistes de danse demeurent fermées, les propriétaires usent d’imagination pour se réinventer et bon nombre d’entre eux ont opté pour les comptoirs de plats pour emporter. Voici donc cinq adresses métamorphosées en comptoir, pour tous les goûts.

Le Blind Pig devient le comptoir take-out Blind Tiger

Dans le quartier Hochelaga, si vous avez le goût de bouffe réconfortante remplie de saveurs et de couleurs, rendez-vous au nouveau comptoir pour emporter Blind Tiger. En effet, la taverne populaire Blind Pig se réinvente en vous présentant de nouveaux plats de gastronomie thaïe. Le menu divisé en entrée, soupes repas, salades repas et plats de curry fera voyager vos papilles gustatives directement en Asie. En entrée, on succombe à la salade de papaye verte, carottes, fève longue, piment et tomate servie avec une vinaigrette lime et sucre de canne. Quant aux assiettes de curry, coup de cœur pour le curry jaune composé de nouilles frites, nouilles aux œufs, lait de coco, échalote, lime et légumes marinés.

*De 6$ à 18$ - Du jeudi au samedi de 17h à 22h - Livraison via Door Dash ou commandez au 514-419-3383 – 3882, rue Ontario Est

La brasserie Blind Pig située sur Ontario dans le quartier Hochelaga ouvre un comptoir take-out de plats d'inspiration de cuisine thaïe

Elena Montréal et le concept du Coffee Pizza Wine

Ce n’est pas un secret pour les véritables foodies en ville. Le restaurant Elena, réputé pour ses excellentes pizzas, ses vins nature italiens et son petit comptoir de café, reste ouvert pour les commandes pour emporter. En ces temps plus difficiles, il est possible de se rendre à la pizzeria du quartier Saint-Henri sept jours sur sept. Plusieurs variétés de pizza figurent sur le menu telles que M. Funguy avec champignons, céleri-rave et taleggio, L’Industrie alla Pala avec tomate, stracciatella, parmesan et basilic ou encore une classique Margherita avec tomate, basilic, mozza di bufala. Après 17 h, si vous avez envie de succulentes pâtes, Elena en propose trois différentes assiettes.

*De 9$ à 26$ - Ouvert tous les jours de 12h à 22h - Commandez au téléphone au 514-379-4883- 5090, rue Notre-Dame Ouest

La pizzeria Elena Montréal du quartier Saint-Henri a ouvert depuis le début de la pandémie son comptoir de concept coffee pizza wine, où les gourmands peuvent commander pour emporter différentes pizzas.

La boîte de nuit La Voûte en formule "plats à emporter"

Les boîtes de nuit usent également de créativité. En effet, La Voûte située dans le Vieux-Montréal, a désormais sa formule de plats pour emporter. La carte met en vedette la gastronomie japonaise composée de sushis makis, de tartare de saumon, de cevice de pétoncles, de bols poké, de sashimi et de salades. Laissez-vous tenter par la salade de thon tataki avec togarashi, salade mesclun, salsa de mangue, menthe et ponzu. Vous pouvez accompagner de votre repas d'une exquise bouteille de vin d’importation privée, de blanc, de rouge, de bulles et même d’une bouteille de saké.

* De 6$ à 36$ - Livraison disponible - Commandez en ligne au lavoute.order-online.ai - Du mardi au dimanche de 16h à 22h – 360, rue Saint-Jacques

La boîte de nuit du Vieux-Montréal La Voûte use de créativité en proposant des plats pour emporter de gastronomie japonaise, tels que des sushis, des bols de poké et du tataki

Le bar à vin vinvinvin se déguise en miamiamiam

En temps de pandémie, le bar à vin de quartier vinvinvin se déguise en miamiamiam! En effet, du jeudi au dimanche, on vous présente un menu d’inspiration sichuanaise. Un menu du jour pour deux à 35$ et un menu à la carte est offert pour les amateurs de buns vapeur, de nouilles dan dan végé, de mapo tofu, de sauté de légumes de champignons et de poivron, riz sauvage et champignons kung pow ou le chou chinois pak-choï. À noter que le menu change tous les jours et qu’il est possible de commander une bouteille de vin nature avec la nourriture.

*De 5$ à 35$ - Du jeudi au dimanche de 17h à 21h – Commandez au 514 379-6969 – 1290, rue Beaubien Est

Le bar à vin vinvinvin se transforme au comptoir pour emporter miamiamiam et vous offre un menu d'inspiration sichaunaise qui change tous les jours.



Le restaurant du Strøm spa ouvre son comptoir Nord pour emporter

Le Strøm spa nordique se réinvente et propose désormais une nouvelle offre gastronomique : Nord pour emporter. Alors que les salles à manger sont obligatoirement fermées en zone rouge, le Strøm spa nordique s’adapte en vous proposant un menu pour emporter à ses installations de L’Île-des-Sœurs, de Mont-Saint-Hilaire et du Vieux-Québec. Les plats sont composés d’ingrédients du terroir québécois comme la salade de légumes d’automne rôtis, le saumon fumé à chaud des fumoirs Gosselin ou encore le sandwich à l’effiloché de la ferme Gaspor. Il est également possible de commander un plateau de fromages du terroir et de charcuteries.

*De 6$ à 32$ - Commander sur place à L’Île-des-Sœurs – 1001, boulevard de la Forêt