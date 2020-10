«Pétrole» : quand le théâtre rencontre le climat

Libre ce soir? Voici ce que votre 24 Heures vous suggère aujourd’hui au rayon culture.

Coup de cœur :

Livre : Pétrole

L’auteur et dramaturge François Archambault propose avec «Pétrole» une pièce de théâtre fort bien construite, bien ancrée au cœur des enjeux entourant le réchauffement climatique. On y suit, à la fin des années 1970, le parcours et les réflexions de Jarvis, nouvellement employé à la Newman Petro Power, qui a comme mandat d’évaluer les possibilités d’une transition énergétique dans l’objectif de réduire les gaz à effets de serre de la compagnie pétrolière. Le scientifique sera déchiré entre ses convictions personnelles et les réalités de cette industrie.

Disponible depuis le 17 septembre

Je reste :

Web

This Is Us - Saison 4

La quatrième saison de la populaire série américaine This Is Us est actuellement disponible sur la plateforme Netflix. On y suit une famille de trois enfants, établie aux États-Unis, alors qu’ils sont tous les trois à l’aube de la quarantaine. La série est construite à l’aide de nombreux «Flashbacks» qui donnent à l’histoire une riche profondeur.

Disponible depuis le 24 septembre sur Netflix

Exposition

Parle-moi d’amour

L’organisme Les Impatients, qui cherche à venir en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale via l’expression artistique, proposera du 16 au 29 octobre l’exposition-encan annuelle «Parle-moi d’amour» qui représente leur plus importante source de financement. Il est possible d’aller visiter sur place l’exposition à condition de réserver une page horaire. L’encan se déroulera entièrement en ligne via le site impatients.ca.

Du 16 au 29 octobre, tous les détails sur impatients.ca

Courtoisie / Les Impatients

Livre

Le cri de ma mère

L’auteure Nathalie Leclerc, fille du célèbre chansonnier Félix Leclerc, propose avec «Le cri de ma mère» un livre à travers lequel elle explore ses relations mère-fille souvent difficiles. L’auteure a également publié en 2016 «La voix de mon père», où elle raconte ses souvenirs marquants avec son père et les trente années qui ont suivi son décès.

En librairie depuis le 21 octobre

Documentaire

Loin de Bachar

Du réalisateur Pascal Sanchez, le documentaire «Loin de Bachar» dresse le portrait d’une famille syrienne, établie à Montréal depuis maintenant plusieurs années, qui a dû quitter son pays d’origine suite au soulèvement populaire contre le régime de Bachar al-Assad. On y découvre une famille toujours éprouvée par ce conflit auquel ils assistent de loin.

Disponible depuis le 16 octobre sur Tënk

Documentaire

The Great Green Wall

Présenté dans le cadre du festival Ciné Vert, le documentaire «The Great Green Wall» du réalisateur Jared P. Scott, est actuellement accessible gratuitement sur la plateforme Tënk. Le film porte sur un projet ambitieux lancé par l’Union africaine en 2007 qui consiste à bâtir un gigantesque mur d’arbres, s’étalant de l’ouest à l’est du continent africain, dans l’objectif de lutter contre la désertification causée par le réchauffement climatique.

Disponible gratuitement jusqu’à vendredi sur la plateforme Tënk

Album

Chicout – Chassepareil

Le groupe Chassepareil dévoile avec «Chicout» un nouvel album de dix titres aux sonorités bien folks. Le groupe explore des sonorités parfois plus trad, parfois plus pop et modernes, le tout donnant un opus bien chaleureux et lumineux.

Disponible depuis le 16 octobre

Essai

Histoire du taxi à Montréal

Le sociologue Jean-Philippe Warren propose avec l’essai «Histoire du taxi à Montréal : Des taxis jaunes à UberX» une vaste enquête portant sur l’évolution du taxi, riche d'archives et d’entrevues avec des acteurs de l’industrie. L’auteur y découvre une catégorie sociale unique à travers ces chauffeurs à temps plein, alors qu’ils sont à la fois seuls et continuellement accompagnés, pratiquant un métier si caractéristique des grandes métropoles occidentales.

En librairie depuis le 20 octobre

Web

Le Québec peut-il être autosuffisant?

La semaine verte diffusait la semaine dernière un documentaire cherchant à savoir si le Québec aurait les moyens de devenir autosuffisant sur le plan alimentaire, alors que la province ne produirait aujourd’hui que 35% des aliments consommés par sa population. Le reportage tente de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là et explore les façons d’améliorer notre autonomie.

Disponible depuis le 17 octobre sur ici.tou.tv.