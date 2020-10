Trois avantages de la RAC pour les employeurs

La RAC offre des avantages certains pour les travailleurs en leur permettant d’obtenir une reconnaissance officielle de leurs compétences. Qu’en est-il des employeurs ?

Attirer les nouveaux employés

La RAC au sein d’une entreprise envoie le signal qu’un employeur est non seulement prêt à reconnaître l’ensemble des compétences de ses employés, mais qu’il est ouvert à les aider à en acquérir de nouvelles ainsi qu’à les faire évoluer sur le plan professionnel. Voilà un avantage non négligeable pour attirer de nouveaux employés !

Garder ses employés qualifiés

En plus de son pouvoir d’attraction, la RAC a un pouvoir de rétention notable en permettant aux employeurs de fidéliser leurs meilleurs employés. En effet, grâce à la RAC, ces derniers peuvent avoir accès à des postes, des responsabilités et des salaires plus intéressants. En favorisant ainsi la mobilité à l’interne, l’employeur diminue ses coûts reliés à l’embauche. Un avantage qui vaut de l’or en ces temps de pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Motiver ses troupes

Les spécialistes s’entendent pour dire que la RAC est une démarche valorisante pour les travailleurs qui la complètent, notamment parce qu’ils vont y chercher une formation correspondant aux besoins de l’entreprise. Conséquences ? Un employeur augmente ses chances de voir la motivation et la productivité de ses troupes augmenter, tout comme ses profits.