Quand Pierre Lapointe chante l'amour avec Mika

Coup de cœur

Six heures d’avion nous sépare – Pierre Lapointe (avec Mika)

Cette chanson aux orchestrations luxuriantes, l’œuvre du brillant Owen Pallett qui plus est, semble tout droit sortie d’une 45 tour des années 1960. À cette différence près que ce sont deux hommes qui chantent l’amour qu’ils éprouvent encore l’un pour l’autre, malgré la distance et les larmes. C’est doux.

Je reste

Album

Le tournant – Amay Laoni

Amay Laoni combine deux qualités rares : l’expérience (elle a écrit pour d’autres) et l’ambition. Autoproduite et donc pleinement en contrôle de toutes ses décisions créatives, l’autrice-compositrice-interprète livre des hymnes pop au potentiel immense.

Disponible depuis le 16 octobre

Album

Someone New – Helena Deland

Connaissez-vous beaucoup de parolières d’expression anglaise qui s’inspirent de Proust? C’est pourtant le cas de la vibrante Helena Deland, une musicienne montréalaise qu’on reconnait par sa voix si singulière, à la fois sobre et terriblement prenante. Une artiste brillante.

Disponible depuis le 16 octobre

Film

The Witches

Anne Hathaway et Octavia Spencer sont au cœur de cette reprise pilotée par Robert Zemeckis, celui qui nous a livré «Forrest Gump». L’histoire est la même qu’en 1990, à cette différence près que les choix du réalisateur laissent croire à une réflexion sur les tensions raciales aux États-Unis dans les années 1960. Autrement, ce sera une occasion manquée.

Disponible le 22 octobre sur HBO Max

Album

Clocked - Farley

Après avoir œuvré dans l’ombre, officiant à titre d’instrumentiste accompagnateur pour Random Recipe et Elliot Maginot, Farley lève le voile sur un long-jeu funky à souhait. Vivotant entre le R&B (ce délicieux duo avec Wayne Tennant) et les brulots aux effluves 80s façon Kavinsky, le producteur de Montréal captive.

Disponible depuis le 16 octobre

Album

GORE - Lous and The Yakuza

Sorti sous l’égide de Sony, ce premier effort de Lous and The Yakuza oscille entre rap et pop très mélodique, voire carrément radiophonique. Accrocheuses au possible, ses complaintes politisées et posées sur des rythmes entraînants ne sont pas si étrangères au travail de Stromae.

Disponible depuis le 16 octobre

EP

Before - James Blake

James Blake a forcément eu un impact sur la musique que vous écoutez aujourd’hui. Extrêmement influent auprès de ses pairs, l’auteur-compositeur-interprète est passé maître dans l’art d’amalgamer soul et sonorités électro inventives.

Disponible depuis le 14 octobre

Livre

La mort d’un commis dépanneur

Précédé d’une page frontispice aussi tordante que décalée, ce roman de Jean-François Aubé soutient notre attention dès les premières pages avec son humour pince-sans-rire. Une fable à la fois grave, mais terriblement divertissante sur le travail alimentaire.

Disponible depuis le 20 octobre

Concert

La bohème

Capté par une myriade de caméras à l’image nette, ce classique de Puccini prend corps à travers les voix de la soprano France Bellemare et du ténor Luc Robert. De quoi s’initier à l’opéra tout en gardant son pyjama.

Ce soir dès 19h30 - Réservation gratuite, mais obligatoire via lepointdevente.com