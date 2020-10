Temple Kà: un peu comme des sorcières des temps modernes

Cristaux, tarots, énergie, lumière et spiritualité sont peut-être des termes qui évoquent la fête de l’Halloween, mais il s’agit plutôt de services qu’offre un nouveau spa holistique de Montréal, plus populaire que jamais en temps de pandémie.

Le nouveau Temple Kà, situé sur la rue Saint-Denis, est le projet de trois femmes: Gytana Théobrun, Cher Izar et Sabrina Bertolo. Et depuis leur ouverture, les clients sont au rendez-vous.

«Depuis qu’on a ouvert, on est "sold out". La demande est très présente. Durant la COVID, il y a eu beaucoup de douleur, de questionnements... Les gens ont besoin de se poser et ont besoin d’être guidés», a dit Mme Théobrun au «24 Heures».

PHOTO COURTOISIE / Mary Elam Le Temple Kà est aussi un lieu de ressourcement et de consultation énergétique/spirituelle comme la lecture de tarot et la thérapie magnétique.

«Le centre holistique est un endroit où les gens peuvent se retrouver et se reconnecter. On a tous une partie en nous qui est magique et l’âme se cherche dans cette période incertaine. Ils veulent des réponses aux questions: quel est ton but, quel est ton objectif sur cette Terre», a-t-elle indiqué.

Soins holistiques et spirituels

Si des services comme les bains spirituels et la pratique du yoni steam suscitent beaucoup de curiosité, d’autres services sont axés sur le bien-être global comme le yoga, les massages et la réflexologie.

PHOTO COURTOISIE / Mary Elam Le Temple Kà, situé sur la rue Saint-Denis, à Montréal, offre différent des soins holistiques, dont les fameux bains spirituels pour un moment de total détente et de méditation.

«Gytana fait de tout: elle est doula, maître reiki, coach de vie, thérapeute en magnétisme et experte en soins énergétiques. Sabrina est notre instructrice de mouvement. Elle se spécialise dans le yoga et la danse extatique. Elle est également coach de vie et se spécialise dans la lecture de tarot», a énuméré Cher Izar.

«Et ma spécialité est orientée sur la guérison basée sur le rite du chaman. J'offre des cérémonies qui intègrent les rituels inca, aztèque et d'autres formes de pratiques de guérison indigènes. Je suis également directrice des opérations», a-t-elle précisé.

En outre, lorsque la Santé publique donnera le feu vert, le Temple Kà accueillera des classes de yoga, de méditation, des ateliers sur la nutrition, l’herboristerie et plus encore.

Rendez-vous au templeka.com pour de plus amples informations.