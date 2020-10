Ce que les étoiles communiquent à Josée-Anne Sarazin Côté

Coup de cœur

LIVRE

Agenda astrologique & Astrologie bienveillante

Si l’astrologie est une matière qui vous intéresse, vous devez découvrir les deux ouvrages de l’autrice Josée-Anne Sarazin-Côté. La fondatrice de l’école d’ésotérisme et de spiritualité OUITCH nous offre une introduction à l’astrologie et nous fait découvrir l’influence du mouvement des astres sur notre quotidien et comment tendre vers une acceptation bienveillante de vos forces et de vos contradictions. Le titre Astrologie bienveillante présente les quatre éléments et leurs influences et l’Agenda astrologique permet de noter notre emploi du temps et d’en faire la lecture selon les phases astrologiques.

* Sorti le 15 octobre

Je reste

GASTRONOMIE

Le Salon des vins d’importation privée

C’est en mode virtuel qu’aura lieu Le Salon des vins d’importation privée, jusqu’à dimanche prochain. Les épicuriens québécois pourront donc commander du confort de leur salon, des produits uniques pour accompagner leur festin du temps des Fêtes. Plusieurs agences de vins présenteront une sélection de 200 bouteilles provenant de vignobles d’ici et d’ailleurs. Les amateurs de vins auront le plaisir de découvrir des importations de spiritueux, de bières et de mousseux.

* Jusqu’au 25 octobre, rendez-vous au importation-privee.com/

FESTIVAL

Festival de Films Au Contraire

C’est aujourd’hui que prendra fin la programmation de la 8e édition du Festival de Films Au Contraire axé sur des animations, des courts et longs métrages portant sur la santé mentale. Le FFAC qui se tient entièrement en ligne cette année est un rendez-vous international présentant des œuvres du monde entier qui abordent des sujets sensibles et parfois tabous tels que la dépression, la toxicomanie, les troubles obsessionnels compulsifs et plusieurs enjeux liés aux maladies mentales. Parmi les longs métrages, ne manquez pas Alexandre le Fou, qui raconte l’histoire d’un homme sensible et raffiné, souffrant de schizophrénie, à la croisée des chemins.

* Jusqu’au 23 octobre, rendez-vous au fr.acff.ca/digital-edition-movies/

Courtoisie Festival de Films au Contraire

ALBUM

Acoustique

Sur 20 ans de carrière, le rappeur québécois Sir Pathétik est de retour avec Acoustique un album double. Réalisé en étroite collaboration avec l’auteur-compositeur-interprète Marc-André Blais et le réalisateur Sonny Black, ce projet acoustique réunit ses succès marquants revisités comme La fille que j’aime ou encore Pour mon pays et des nouvelles compositions. L’artiste offre une sonorité unique marquée par l’harmonica et les notes délicates du piano et du violon. Le contenu de cet album reflète l’amour de cet artiste pour la culture québécoise, tout en abordant des sujets universels comme le couple, la dépendance, le temps qui passe ou encore la quête d’un artiste.

* Sorti le 23 octobre

Courtoisie

TÉLÉ

En studio

C’est ce dimanche que le juge de La Voix, Marc Dupré troque sa grande chaise rouge pour des écouteurs en studio. En effet, le chanteur accueillera dans son studio des personnes du grand public qui désirent enregistrer une chanson marquante, comme le font de vrais professionnels. Au fil de l’émission, chaque personne pénètre dans le studio avec une grande histoire qui laisse place à des moments magiques et beaucoup d’émotions. En outre, ces artistes amateurs seront entourés des meilleurs musiciens du Québec.

*Ce dimanche à 19h à TVA

PHOTO COURTOISIE/TVA Marc Dupré créera de beaux moments d'émotion à la nouvelle émission "En studio", à voir à TVA à compter du dimanche 25 octobre, à 19 h 30.

LIVRE

Projet P

Dans ce projet collectif, 15 femmes racontent des histoires autour du pénis. Elles n’ont pas le même âge, ni le même parcours, ni les mêmes origines, mais elles ont toutes un récit à partager autour de ce membre masculin qui fait couler beaucoup d’encre. Il y a le pénis qui ne bande plus, le micropénis, le pénis qui fend, le pénis dans l’art, le pénis du fils... Il y a aussi celui de la première fois, celui qui n’est pas nécessaire, celui pour qui on brûle de désir et même celui qui viole... Ce sont toutes des histoires qui surprennent, qui font rire et parfois qui font peur. Projet P est un livre authentique, sans censure et fascinant.

*Sorti le 20 octobre

ALBUM

The Lost Songbook

Le Leader du groupe pop rock Les Respectables Seb Plante nous arrive avec un premier opus solo. Composé de 10 pistes originales et de deux reprises, cet album entièrement en anglais présente des sonorités teintées de folk et de pop-rock, remplis de tempo qui donne le goût de taper des mains. Les paroles et la musique sont de Seb Plante et les arrangements de Richard Samson. On y découvre une authenticité et une intimité jamais encore dévoilées par l’auteur-compositeur-interprète.

*Sorti le 23 octobre

Courtoisie Seb Plante

DOCUMENTAIRE

I am Greta- A Force of Nature

Qui sur la planète n’a pas entendu parler de Greta Thungberg? En effet, l’adolescente de 15 ans devient un véritable porte-voix de sa génération à l'échelle mondiale sur la problématique du réchauffement climatique et de l'écologie. Le réalisateur Nathan Grossman suit le parcours de cette jeune fille suédoise qui souhaite à tout prix faire avancer la cause de l’environnement. Cette militante voyage à travers le monde pour faire connaître son combat. I Am Greta est un documentaire qui nous fait réfléchir sur l’avenir de la planète et l’héritage qu’on laisse aux générations futures.

*Sorti le 16 octobre

FESTIVAL

Rattrapage Festival Phénomena

Alors que le Festival Phénomena prend fin aujourd’hui, il se poursuit tout de même en mode rattrapage pour les cinéphiles et les amoureux d’art qui désirent participer à cette programmation numérique. Rappelons que cette 9e édition s’est déroulée sous le thème de la résilience, à la lumière de cette crise sanitaire qui a envahi la planète ces 7 derniers mois. Pour clôturer le festival, le mode rattrapage propose donc 24 heures supplémentaires pour y visionner neuf courts-métrages d’art, deux captations de spectacles diffusés en différé et un parcours sonore.

* Aujourd’hui à 23h59 sur le site web du Festival Phénomena – S’abonner d’abord au festivalphenomena.com