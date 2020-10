Des restaurants où commander un festin d'«Halloween»

Même si les partys costumés seront interdits cette année, il y aura quand même moyen de célébrer la fête d'Halloween.

Quelques restaurants ont effecivement décidé d’offrir des menus «Halloween» que vous pourrez déguster dans le confort de votre maison!

Voici où commander votre festin pour célébrer l’Halloween cette année :

Ces trois restaurants du Grand Montréal font équipe et propose un menu d’Halloween pour deux personnes à 80$. Les plats seront déjà cuits et vous n’aurez qu’à réchauffer le tout à la maison ce qui vous prendra environ 15 minutes. Vous pouvez commander votre festin dès maintenant par téléphone (514-524-0002). La cueillette se fera le 30 et 31 octobre entre 17h et 19h dans les trois restaurants.

Si vous avez envie de vous gâter au maximum pour l’Halloween c’est le menu de La Voûte que vous devez commander. Le menu pour deux personnes coûte 300$ et comprend plusieurs spécialités de l’endroit comme huit morceaux de King crab maki, un assortiment de nigiri, des morceaux de sashimi, un dessert, et plus encore. Le menu est en collaboration avec Veuve Clicquot alors, bien sûr, vous aurez votre bouteille de 750ml pour accompagner le festin.

Courtoisie

En commandant le «Panier Provisions» de la semaine de l’Halloween, il sera possible d’ajouter l’Extra Halloween pour 15$ qui vous donne droit à un gâteau terriblement chocolaté, un sac de bonbons et une livraison spéciale. Une commande qui en vaut définitivement la peine car vous aurez des plats pour la semaine et des gâteries! Les commandes se font en ligne.

Le groupe Restos DIX30 propose un «Coffret Halloween» afin que vous fêtiez cette soirée comme il se doit. Le coffret est fait pour nourrir deux adultes et deux enfants et se vend seulement 69$. Pour ce prix vous aurez droit à des plats thématiques comme une marmite du sorcier, un cimetière du Dix30, un mac & cheese aux cheveux de sorcière, des brownies aux serpents venimeux et un seau de bonbons Kandju. C’est un menu pour les adultes avec un cœur d’enfant. La cueillette se fait à différents endroits sur la Rive-Sud le 29, 30 ou 31 octobre.