5 restos où commander les meilleurs plats de pâtes à Montréal

Toutes les excuses sont bonnes pour s'offrir un bon plat de pâtes fraîches pour un maximum de réconfort.

Bien sûr, vous pourriez les faire vous-mêmes à la maison, mais pourquoi se priver des excellentes pâtes que cuisinent les meilleurs restaurants italiens de Montréal?

Laissez les spécialistes vous concocter un fabuleux plat de pâtes que vous pourrez emporter ou vous faire livrer!

Il ne vous restera qu’à déboucher une bonne bouteille de rouge et à faire jouer un album jazz sur le tourne-disque pour que votre repas soit parfait!

Voici 5 restaurants où commander les meilleurs plats de pâtes de Montréal:

Il existe trois succursales du Il Miglio à Montréal: l’une sur le boulevard Saint-Laurent dans le Mile-End, une autre (express) dans le Vieux-Montréal et une dernière au Time Out Market au centre-ville. Le menu varie selon la succursale, mais les plats de pâtes proposés sont tous à tomber par terre. Les cavatelles aux champignons et les gnoccis remontés d'une délicieuse boule de burrata sont des favoris de la clientèle. Vous pouvez commander pour une livraison avec UberEats ou aller encourager la succursale du Time Out Market en optant pour un repas pour emporter que vous pouvez précommander en ligne.

5235, boulevard Saint-Laurent, Montréal

705, rue Sainte-Catherine O, Montréal

111, boulevard Robert-Bourassa, coin rue prince et, Wellington St Local 1401, Montréal

Du mardi au dimanche, le restaurant Rita de Verdun est ouvert en soirée pour la livraison dans un secteur limité ou pour emporter. Quatre plats de pâtes se trouvent au menu et vous aurez l’eau à la bouche juste à lire les descriptions. Gâtez-vous et ajoutez un antipasti comme entrée ou encore un produit de la section «épicerie». Les commandes se font en ligne juste ici.

3681, rue Wellington, Verdun

Cette vinothèque du quartier Saint-Henri surprend avec des plats de pâtes aussi créatifs que décadents. Casarecce Cacio e Pepe, creste di gallo au pesto crème, campanelle Bolognese composent le menu de cette indispensable adresse de Montréal. Profitez-en pour commander une bouteille de vin et quelques items disponible dans le «garde-manger» (la dispensa) du restaurant. Les commandes se font en ligne ici.

4450, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Situé dans le Central, près du Quartier des Spectacles, le Ragù s'enchante à servir des plats de pâtes fraîches qui vous donneront qu'une seule envie: y retourner! Pâtes carbonara (recette de Rome), risotto crémeux, tagliatelle al ragù (sauce bolognaise) sont disponibles sur le menu. Toutes les pâtes sont préparées à la main, sur place. Vous pouvez commander via UberEats ou en ligne. Ouvert du mercredi au samedi.

1200, boulevard Saint-Laurent #25, Montréal

1256, rue Ontario Est, Montréal

Ce restaurant propose une cuisine italienne familiale que vous n’êtes pas près d’oublier après une première bouchée d’un plat de pâtes que propose le chef Luciano D'Orazio. Les commandes pour emporter se font du lundi au vendredi et la cueillette a lieu le vendredi ou le samedi. Le menu est affiché en ligne et vous pouvez téléphoner ou envoyer un courriel pour faire préparer le tout! Ils seront de retour le 2 février prochain.

