La conseillère d'arrondissement Julie-Pascale Provost expulsée du caucus de Projet Montréal

Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante, a exclu vendredi la conseillère d’arrondissement du district du Canal à Lachine, Julie-Pascale Provost, de son caucus. Cette décision, prise unanimement, entre en vigueur immédiatement.

«Entièrement appuyée par les membres du caucus de Lachine, elle fait suite à de nombreuses tentatives au cours des derniers mois d’établir un climat de collaboration entre Mme Provost et l’ensemble des parties prenantes de l’arrondissement, incluant les élu.e.s, fonctionnaires et citoyen.ne.s.», a indiqué Projet Montréal, dans un communiqué.



«Malheureusement, malgré ces tentatives, le manque de collaboration et de solidarité de Mme Provost a grandement affecté le travail d’équipe et eu un impact négatif sur les services aux citoyens», a-t-on ajouté.