Dans la jungle avec Plants and Animals

Vous avez votre soirée de libre? Voici ce que le 24 Heures vous suggère aujourd'hui côté culture.

Coup de cœur

Album

The Jungle – Plants and Animals

Le nouvel album du trio montréalais était fort attendu et il ne déçoit pas. The Jungle est plus audacieux que leurs précédents albums. Les styles se mélangent, du rock en passant par les douces ballades et le new wave, mais les chansons ont un dénominateur commun : leurs arrangements musicaux nous amènent à imager l’histoire racontée presque comme si on était dans un film. Par exemple, la première piste, au titre éponyme, nous plonge carrément dans cette jungle où singes, cigales et perroquets se côtoient. Un album à écouter!

* Sorti le 23 octobre

Je reste

Livre

D’Iberville contre vents et marées

L’autrice Magali Favre a choisi de consacrer son livre à Pierre Le Moyne d’Iberville. Ce personnage qui a joué un rôle important à l’époque de la Nouvelle-France est plutôt méconnu du public. Ainsi ce roman basé sur des faits historiques nous permet de le découvrir. De coureur des bois à corsaire pour le roi, d’Iberville était un homme courageux.

* Sorti le 21 octobre

Album

Outtacontroller - The Flamingos Pink

Le duo montréalais The Flamingos Pink s’est servi de la musique pour passer à travers le premier confinement. En résulte un album de onze compositions bien rock. Les curieux pourront découvrir Sacha Gubany et Julien Corrado lors d’un spectacle virtuel ce samedi.

* Sorti le 23 octobre

Balado

Un coach à l’écoute

L’analyste émérite Dany Dubé anime ce nouveau balado sportif. Avec divers intervenants, les épisodes traiteront de différents sujets chauds par rapport aux sports amateurs et mineurs. Les parents de sportifs sauront peut-être trouver réponse à leurs questions.

*Disponible sur iHeart Radio

Livre

Mario-Lemieux, bonjour

Ce roman de Michèle Nicole Provencher nous plonge dans le milieu culturel. Alexandra, une jeune femme un peu blasée de la vie montréalaise, se voit offrir un emploi au Centre des arts Mario-Lemieux à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Elle sautera sur cette opportunité à pied joint croyant, un peu naïvement, que l’herbe serait plus verte hors de la métropole. L’humour est bien présent dans ce roman qui se dévore en un rien de temps!

*Sorti le 21 octobre

Cinéma

Dark Waters

Ce drame judiciaire qui met en vedette Mark Ruffalo raconte un scandale de pollution choquant. Un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques, Robert Bilott, rencontre une connaissance de sa grand-mère, un fermier, qui ne s’explique pas le décès de ses vaches. Ironiquement, l’avocat découvrira qu’une entreprise de produits chimiques déverse des produits dans l’eau d’un état américain. Ruffalo est brillant dans ce long métrage enlevant!

* Disponible sur Crave depuis le 23 octobre

Livre

Une vie comme une course à obstacles

Qui est le Dr Julien? On entend son nom souvent durant le temps des Fêtes alors qu’une guignolée est organisée pour sa fondation. Gilles Julien se livre dans ce nouvel ouvrage. Le pédiatre raconte son parcours et nous partage ses réflexions et sentiments. Il s’exprime aussi sur l’image publique qu’il incarne. Il a toujours été perçu comme le « bon docteur Julien », mais pourtant il a eu des doutes tout au long de sa carrière.

* Sorti le 14 octobre

EP

Langue Natale - Antoine Aspirine

Antoine Aspirine propose ici un mini-album de cinq chansons qu’il a réalisé et produit lui-même en plus d’avoir écrit et composé tous les titres. Le musicien, originaire du sud de la France qui habite maintenant Montréal, y va de sonorités pop, folk et rock sur ce EP.

*Sorti le 15 octobre

Télé

Vétérinaire à l’aventure

Avec la pandémie, impossible de voyager comme avant, alors je vous propose ici un voyage dans le confort de votre salon pendant lequel vous pourrez en apprendre plus sur différents animaux. Le Dr Evan Antin, en plus d’être le vétérinaire le plus séduisant au monde selon le magazine People, soigne des animaux de toutes sortes en voyageant partout sur la planète. Ce soir, retrouvez-le au Pérou où il examinera un ours à lunette et une vigogne en plus de sauver l’œil d’un aigle.

* Ce soir à 20h à Canal D