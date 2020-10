«Pétrole» : Quand le climat commençait à se faire entendre

Avec la pièce de théâtre «Pétrole», l’auteur et dramaturge montréalais François Archambault propose un grand retour dans le temps pour explorer les débuts de la lutte au réchauffement climatique, à la fin des années 1970 aux États-Unis.

La pièce de François Archambault aurait pu se dérouler ailleurs, dans un autre lieu comme dans une autre époque. C’est d’une certaine manière un concours de circonstances jumelé à la perspective relativement sombre qu’ouvre aujourd’hui l’enjeu du climat qui en a décidé autrement.

«C’est un peu un hasard en fait, résume François Archambault lorsqu’on le questionne sur les raisons qui l’ont amené à asseoir sa pièce "Pétrole" dans les États-Unis des années 1970. Quand j’ai commencé à travailler la pièce, j’avais envie que ça se passe au Canada, dans un avenir rapproché, mais j’avais beaucoup de difficultés à envisager comment parler d’environnement sans être trop déprimant et en plaçant ça dans l’avenir sans trop savoir ce qui allait se passer. On dirait que je n’arrivais pas à avancer.»

«C’était un été où il faisait très chaud, je n’arrivais pas à me concentrer, j’étais un peu découragé, et je suis tombé sur un article dans le New York Times qui parlait des premiers scientifiques aux États-Unis qui se sont intéressés à ça et qui ont voulu faire quelque chose pour faire bouger les gouvernements à la fin des années 1970, poursuit l’auteur. Et je trouvais ça intéressant d’avoir des personnages qui sont devant un problème qui est neuf et qui sont enthousiastes à l’idée de changer les choses. Même si le propos reste grave, je me disais qu’il y avait quelque chose qui était porteur d’espoir.»

COURTOISIE La pièce «Pétrole» de l’auteur et dramaturge montréalais François Archambault, est disponible en librairie depuis le 22 septembre.

Le spectacle devait prendre l’affiche cet automne au Théâtre Jean-Duceppe, à Montréal, mais les représentations ont été reportées en raison de l’incertitude causée par la pandémie. La pièce «Pétrole» paraît donc pour le moment en version papier, et une captation audio est également disponible via le site de web de l’institution.

Optimisme

La nouvelle création de François Archambault met notamment en scène Jarvis, un scientifique nouvellement engagé par la Newman Petro Power, chargé de réfléchir à un plan de transition qui aurait pour objectif de réduire les émissions de gaz à effets de serre générés par la compagnie pétrolière. Il sera déchiré, tout au long de son mandat, entre ses devoirs éthiques et les réalités froides de l’industrie.

«Pour moi, écrire, c’est toujours une manière de questionner les choses, d’essayer de comprendre, explique le dramaturge. Et dès le départ, je trouvais ça intéressant de questionner cette idée-là : est-ce qu’on peut changer les choses de l’intérieur?»

Ce scientifique spécialiste des insectes, dont l’enthousiasme et les convictions sont sans failles, sera néanmoins confronté aux échecs, aux grands compromis ainsi qu’à la rigidité de l’industrie pétrolière pour laquelle il travaille. Si d’autres personnages tentent d’imprimer un changement au cœur des politiques environnementales, cette fois-ci de l’extérieur, ils feront face eux aussi aux forces d’inertie propres au système économique capitaliste.

«Il y a un certain fatalisme, je ne le nierai pas, commente l'auteur. Mais pour moi, il y avait une volonté quand même d’être lucide. Il y a un danger d’arriver avec une solution toute faite, et que comme spectateur on se dise “Ah oui, c’est correct, ça va s’arranger”. J’ai toujours eu l’impression qu’il fallait donner l’heure juste, et que s’il y a un choc à recevoir, il faut le recevoir.»

«Au fond, l’optimisme est dans le geste, poursuit-il. D’écrire cette pièce-là, pour moi, c’est optimiste parce que je dresse un constat que je juge réaliste, mais qui est alarmant, en espérant que les gens se disent "ok, là, faisons quelque chose". Dans le geste d’écriture, il y a de l’optimisme.»

