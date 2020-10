The Rolling Pop-up : Une boutique mobile qui sème de la joie

Une originale boutique mobile qui offre la livraison de plantes et de repas a vu le jour dans la métropole en pleine pandémie.

Quand The Rolling Pop-up arrive dans la rue, il est facile de le reconnaître grâce à sa musique entraînante qui résonne. Le projet est né d’une collaboration entre l’entrepreneure Cynthia Polanco et le chef d’origine haïtienne Édouard Albert Archer, mieux connu sous le pseudonyme du The Dancing Chef. Leur mission? Semer de la joie à votre porte.

«Le but est d’apporter du bonheur aux gens. C’est plus qu’une boutique de plantes sur roues. C’est vraiment une expérience qu’on veut faire vivre aux clients. Déjà, on introduit l’expérience avec de la musique et les pas de danse du dancing chef à bord», explique Mme Polanco, co-propriétaire du Rolling Pop-up.

Courtoisie En ces temps de pandémie, la boutique sur quatre roues Rolling Pop-Up transporte la nature à vous, en vous proposant une multitude de plantes à bord de la caravane, dont les prix varient entre 16$ et 500$.

La boutique sur quatre roues se déplace directement à votre domicile et vous propose une variété de plantes et de mets gourmets.

«Ça va faire un mois. Cela a commencé dans le but de répondre à un besoin durant la COVID-19. Les gens ont besoin de reconnecter avec la nature. On voulait apporter de la joie en leur offrant justement la nature à portée de main», raconte-t-elle.

«Comme les gens sont confinés entre quatre murs, il y a des plantes purificatrices d’air qui détoxifient l’air et qui apporte de la couleur. De plus, Chef Archer concocte des plats du jour et des boissons chaudes. C’est un menu qui change à chaque rolling et l’inventaire des plantes change aussi», précise-t-elle.

Un service «COVID friendly»

Et comment planifier une visite de la caravane végétale du bonheur?

«La meilleure façon de savoir notre itinéraire est de nous suivre sur Instagram et pour booker l’expérience, il faut nous envoyer un DM (un message privé). Nous avons un horaire préétabli et c’est premier arrivé, premier servi», dit-elle.

«C’est aussi un minimum d’achat de 100$. On se déplace sur la Rive-Sud et la Rive-Nord. Aussi, on demande aux clients de porter leur masque et c’est un client à la fois dans la caravane. On désinfecte le tout à chaque visite», conclut-elle.

À noter que le prix des plantes varie entre 16$ et 500$.