Un premier programme de concentration «skateboard» à Montréal

Un programme d'étude public avec une concentration sport en «skateboard» fera ses débuts à Montréal à l'automne 2021 et permettra aux jeunes de descendre les rampes dans ce sport en pleine ascension au Québec.

Ce premier programme à Montréal, qui sera offert aux élèves de l’école secondaire Édouard-Montpetit dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, donnera la chance à 20 jeunes de développer de nouvelles habiletés à la planche à roulettes.

«Les jeunes doivent déjà pratiquer le sport, mais que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, ça ne me dérange pas», a confié le responsable du programme, Ghyslain Gingras.

Trois fois par semaine, les élèves iront au plus grand centre de skate intérieur du Canada, le TAZ, situé dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Les élèves pourront développer leurs aptitudes physiques et leurs techniques pour aller plus haut, par exemple, et se pencher sur la psychologie du sport pour travailler leur concentration.

«Le dépassement de soi-même est un très important, a lancé M. Gingras. Par exemple, lorsqu’un jeune réussit à descendre une demi-rampe et passer cette étape, il a un désir d’aller plus loin», a indiqué M. Gingras.

Discipline olympique

M. Gingras a d’ailleurs indiqué que ce sport, reconnu maintenant comme discipline olympique et qui devait être présenté pour une première fois aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, permettra à la future génération de rêver plus haut avec un programme étudiant.

Selon les statistiques du TAZ, le sport connaît une «grande croissance» alors que plusieurs jeunes participent aux camps d’été et aux cours, a expliqué M. Gingras.

«Dans les années futures, on aimerait développer le programme dans d’autres écoles et créer une compétition entre les écoles qui va créer un classement pour faire partie de la compétition internationale de l’«Empire Open» (au TAZ) et donne un pourcentage pour aller aux olympiques», a souligné celui qui est aussi responsable des opérations au TAZ.

Pour l’instant, l’équipe souhaitait se concentrer sur cette première cohorte et peaufiner le programme avant de l’étendre dans de nouvelles écoles.