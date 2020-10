Coup de pouce pour le logement: 500 millions $ pour les grandes villes

Le gouvernement fédéral va consacrer 500 millions $ pour la création de logements abordables dans les grandes villes comme Montréal et Québec.

Ce coup de pouce, qui fait partie d’un investissement de 1 milliard $, est une réponse aux problèmes de logements amplifiés par la pandémie de COVID-19, a expliqué le premier ministre Justin Trudeau.

«Nous investissons donc 500 millions $ dans l’aide immédiate à la construction de logements à long terme pour les municipalités où la demande est la plus forte», a-t-il précisé, réitérant l’engagement des libéraux à éliminer l’itinérance chronique au pays.

L’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) de 1 milliard $ vise à parts égales les grandes villes, d’un côté, ayant des besoins en matière de logement et des problématiques d’itinérance, et de l’autre, des projets présentés par les provinces, les municipalités, les organisations de gouvernance autochtones et les organismes à but non lucratif.