Des superhéros à votre porte à l’Halloween

Des dizaines de superhéros parcourront les rues de la métropole cette semaine pour livrer des boîtes de bonbons directement à domicile.

Cette «Halloween à l'envers» est une idée du nouveau traiteur à domicile Prêt à table, qui souhaite apporter un peu de réconfort dans les foyers montréalais en temps de pandémie.

«On aura 10 superhéros par jour sur la route. On commence ce mercredi à livrer des bonbons. Il y a même des entreprises qui ont commandé des bonbons pour leurs employés. On a maintenant plus de 200 boîtes à livrer un peu partout à Montréal», a confié Marie-Pier Therrien, cofondatrice de Prêt à table.

«On aura des hommes et des femmes déguisées en Superman, Batman, Wonder Woman, Hulk... Notre cœur est dans l’événementiel et on a trouvé que faire livrer des bonbons par des superhéros est une manière d’adoucir le quotidien de nos clients, surtout que l’année passée, il n’y a pas eu d’Halloween», rappelle-t-elle.

PHOTO COURTOISIE/PRÊT À TABLE Ce week-end, à l’occasion de l’Halloween, le service de traiteur montréalais Prêt à Table organise des livraisons spéciales de bonbons par différents superhéros comme Superman.

Il faut faire vite: les boîtes de bonbons doivent être commandées mercredi avant minuit pour des livraisons vendredi et samedi. Les boîtes coûtent 23 $ plus taxes chacune, et on peut les commander à l'adresse pretatable.ca

De l’événementiel au domicile

Prêt à table ne fait pas que de la livraison de bonbons: il s'agit d'une nouvelle division de l’entreprise Société Traiteur, spécialisée en service de traiteur corporatif et événementiel depuis 2017, qui a récemment dû réorienter ses activités.

«On possède le service de traiteur de Société Traiteur qui allait très bien avant la pandémie. Mais, il n’y a plus d’événement. Avec la COVID, on a dû se réinventer avec Prêt à table et c’est venu des plats que nous préparait la mère de mon mari», a fait savoir Marie-Pier Therrien.

Le mari en question est le restaurateur réputé Lino Lozza, jadis copropriétaire de la défunte boîte de nuit Buonanotte.

«Sa mère remplissait notre frigo tout le temps, même avant qu’on ait des enfants. Avec le business et la famille, on n’avait jamais le temps de faire à manger même si c’est qu’on fait tous les jours pour les autres», a-t-elle confié.

«On a donc a pris goût d’apprécier cette belle attention de ma belle-maman et on a voulu perpétuer la tradition, a-t-elle ajouté. On livre des repas à la maison, chaque dimanche. Il y a un menu quotidien et il change chaque semaine. Tout est fait maison et de première qualité, sans antibiotique, sans préservatif et sans agent de conservation.»