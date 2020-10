La douce pop-électro de thaïs

Coup de cœur :

EP : Paradis Artificiels - thaïs

L’autrice-compositrice-interprète thaïs dévoilait vendredi dernier un nouvel EP intitulé «Paradis Artificiels». L’artiste y propose des sonorités d’une pop-électro très douce, dansante comme aérienne, nourrie par sa voie toute en délicatesse. On se laisse tranquillement porter par les six titres de l’opus, que la chanteuse a composés comme autant d’étapes pour traverser un deuil amoureux.

Disponible depuis le 23 octobre

Je reste :

Album

S16 - Woodkid

Plus de sept ans après avoir lancé son premier album «Golden Age», qui lui a valu un succès populaire immédiat, le musicien français Woodkid récidive cet automne avec un nouvel opus intitulé «S16». L’artiste y aborde cette fois-ci des thèmes plus personnels, rythmés par des percussions bien à l’avant-plan, des cuivres, et une pop-électro encore une fois très convaincante et raffinée.

Disponible depuis le 16 octobre

Livre

Cruelles

Les Éditions Tête première faisaient paraître à quelques semaines de l’Halloween un tout nouveau recueil de nouvelles rassemblant des textes d’autrices et d’auteurs explorant la cruauté de personnages féminins, sans tabous ni censure, et ce, tout en déconstruisant les stéréotypes que l’on attribue encore aux femmes et à la féminité. Le recueil rassemble notamment des nouvelles de Raphaëlle B. Adam, Marie-Jeanne Bérard, Camille Deslauriers, Patrick Senécal, Olivier Sylvestre et Lysandre Saint-Jean.

Disponible depuis le 5 octobre

Documentaire

La nature se révolte

Réalisé par Catherine Leblanc, le documentaire «La nature se révolte» cherche à déterminer les conséquences engendrées aujourd’hui par le réchauffement climatique, au Canada. Alors que l’environnement représente un enjeu central du débat politique depuis des années et que les bouleversements que causerait un réchauffement climatique dépassant les 2 degrés sont de plus en plus établis, le documentaire cherche à présenter ses impacts visibles au jour le jour.

Disponible depuis le 24 octobre sur Tou.Tv.

Essai

Tombée médiatique

Le journaliste et auteur Mickaël Bergeron publie cette semaine un nouvel essai intitulé « Tombée médiatique : Se réapproprier l’information». Il y discute de la crise d’envergure que traversent aujourd’hui les médias, nourrie notamment par la fuite des revenus publicitaires, causant d’importantes pertes d’emplois et des fermetures. Mickaël Bergeron a également fait paraître le livre « La Vie en gros» en 2019, un essai portant sur la grossophobie.

Disponible en librairie depuis le 27 octobre

Télé

Premier Gala de l'ADISQ

Le Premier Gala de l’ADISQ sera présenté ce soir sur les ondes de Télé-Québec et sera animé par nul autre que Pierre Lapointe. Plusieurs artistes offriront une prestation, enregistrées sur la scène du Théâtre Corona, dont Cindy Bédard, Les Hay Babies, Matt Lang, Miro et Sarahmée. 21 Félix seront remis lors de cette soirée qui cherche à célébrer le monde de la musique au Québec.

Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec

Album

Migration – Kinkead

Le duo Kinkead, formé des jumeaux Simon et Henri Kinkead, dévoilait vendredi dernier son premier album complet intitulé «Migration», riche de textures très groovy et funk et d’une pop qui peut rappeler celle du groupe Les Louanges. Le duo de Québec s’identifie également à la communauté LGBTQia2+ et en aborde les enjeux à travers les 10 titres de l’opus.

Disponible depuis le 23 octobre

Livre

Le Dessinateur

L’auteur d’origine brésilienne Sergio Kokis publie avec «Le Dessinateur» son 24e roman en carrière. Il y raconte le parcours d’Oleg Boulatov, dessinateur et peintre, dont la vie est bouleversée après avoir été accusé de crime idéologique pour ne pas avoir convenablement représenté Staline. Il sera ensuite déporté en Sibérie.

Disponible en librairie depuis le 27 octobre

Documentaire

David Attenborough – Une vie sur notre planète

Le journaliste scientifique de renom David Attenborough nous convie tout au long de ce documentaire à un grand voyage à travers les zones les plus sauvages de notre planète dans l’objectif de faire apparaître sous une lumière crue les risques importants que pose aujourd’hui le réchauffement climatique. Le documentaire offre des prises de vue d’une grande beauté sur les territoires et les habitats les plus touchés par le bouleversement du climat, contribuant par contrecoups à nourrir un vertige quant à la perspective de les voir un jour disparaître.

Disponible depuis le 23 septembre sur Netflix