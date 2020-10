[VIDÉO] Au-delà du SHOW-rona Virus: l'humoriste Math Duff répond à nos questions

On s’est faufilé jusqu’à la boîte aux lettres de Math Duff, l’humoriste de 25 ans révélé sur Instagram dans la foulée du premier confinement. C’est en compagnie de Ruby (sa colombe, qui d’autre?) que l’attachant fanfaron originaire du Sag-Lac s’est prêté au jeu des questions.

« Je suis comme stressé, je me sens comme à Fort Boyard! », lance-t-il avec son air mi-figue, mi-raisin, son ton pince-sans-rire et son bel accent reconnaissable entre tous. C’est d’ailleurs avec ces mots fort évocateurs qu’il a déballé notre petite enveloppe avant de s’affairer à la besogne.

Pourquoi on te connaît?

Je le sais pas, moi. On est tu allés au secondaire ensemble?

En général, là, c’est parce que je suis un humoriste et je fais du contenu sur les réseaux sociaux. J’ai fait le SHOW-rona Virus, un talk-show live pendant cinquante soirs sur Instagram. Il y a de fortes chances que ce soit pour ça qu’on me connaisse.

Sinon, j’ai déjà été président de la Polyvalente de Jonquière en secondaire 5. Peut-être que tu m’as connu dans le temps que j’étais en politique?

Le buzz pour le SHOW-rona Virus a commencé à quel moment?

Pour vrai, c’est quand j’ai reçu Horacio Arruda. Le cabinet du premier ministre m’a contacté pour me proposer de l’avoir comme invité et, par la suite, il y a beaucoup de monde qui ont repris ça pour faire des articles et tout.

Tes meilleures anecdotes du SHOW-rona?

J’ai tellement vécu des beaux moments, là. Véronique Cloutier a été là tous les soirs, pendant 50 soirs. Elle était en pyjama avec les cheveux sales, elle a même mis du shampoing sec en live sur Instagram pour me faire rire.

Charlotte Cardin m’a appris à chanter une chanson au piano, aussi. Je m’en suis pas remis!

As-tu hâte que la pandémie soit terminée?

Vraiment. Je suis comme pas pressé, mais le plus vite sera le mieux. J’ai hâte de revenir à un semblant de vie normale où on peut coller des inconnus... quoique je suis pas un débile qui colle des inconnus!

C’est quoi le pire défaut de ta colombe en confinement?

Quand elle est en chaleur, elle roucoule vraiment de bonne heure le matin et ça me réveille.

Mais c’est pas si pire.

Je la mets dans le noir et elle arrête.

