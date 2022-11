10 manteaux «puffer» pour être au chaud cet hiver

Partager







Après des températures surprenantes, on ne peut officiellement plus sortir sans manteau. On opte pour le puffer pour se garder au chaud.

On voit souvent le manteau matelassé sur une foule d'influenceuses et de stars dès que la température baisse puisqu’il est confortable et donne un look d’enfer.

Il est le complément parfait du look après-ski et l'allié du style sportif de ville, parfait pour se balader sans frissonner.

Plusieurs compagnies offrent ce type de manteau dans une variété de couleurs différentes.

On peut aussi rocker ce manteau court, aux fesses, ou encore dans sa version ultra longue, qui va même garder nos jambes au chaud!

Voici donc 10 manteaux puffers parfaits pour l’hiver 2022-2023:

1. Blouson court matelassé en faux cuir - 139,95$ chez Dynamite

2. Le matelassé col montant fermetures latérales - En solde à 159,95$ chez Simons

3. Manteau mi-long en duvet synthétique - En solde à 168,67$ chez Reitmans

4. Manteau bouffant mi-long à capuchon - En solde à 56$ chez Ardène

5. Doudoune épaisse avec cordon de serrage à la taille - 88,50$ sur Amazon

6. Manteau isolé en duvet pour femme 1996 Retro Nuptse The North Face - 400$ chez Sport Experts

7. Veste bouffante hydrofuge de longueur moyenne Hyper Dri 1 - 180$ chez L'Équipeur

8. Veste rembourrée hydrorésistante à capuchon - 100$ chez Old Navy

9. Manteau en velours côtelé matelassé avec capuche amovible - En solde à 139,96$ chez Penningtons

10. Le matelassé bouffant peau de pêche - En solde à 159,95$ chez Simons

