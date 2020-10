Antony Carle n’en fait qu’à sa tête (et c’est tant mieux)

Libre ce soir? Voici ce que votre 24 Heures vous suggère aujourd’hui au rayon culture.

Coup de cœur

The Bitch of Living – Antony Carle

À présent libéré de son contrat chez Bonsound, Antony Carle jouit de sa fraîche indépendance sur les six pistes de cet EP qui ne déboussoleront pas ceux qui ont craqué pour lui avec «The Moment» en 2019. Son timbre de miel s’accorde cette fois encore à merveille avec sa proposition R&B aux propensions expérimentales, mais aussi un peu nostalgiques. Quoiqu’on en dise : les Backstreet Boys et NSYNC* ne sont jamais bien loin.

* Sorti le 27 octobre

Je reste

Album

Song Machine, Season One : Strange Timez (Deluxe) – Gorillaz

Fatoumata Diawara, Beck, Elton John, St. Vincent et ScHoolboy Q posent leurs voix sur les nouvelles compositions de maestro Damon Albarn, l’homme derrière Gorillaz. Une compilation un brin éparpillée, mais qui fait l’effet d’un gros verre d’orangeade.

* Sorti le 23 octobre

Album

Classe Tendresse – Pierre Kwenders et Clément Bazin

Quatre chansons, trois remix pour faire durer le plaisir et, surtout, des bonnes ondes qui perdurent toute l’écoute durant. Avec ce bouquet de compositions originales, Pierre Kwenders et Clément Bazin amalgament house, pop et afro-beat avec une surprenante fluidité.

* Sorti le 23 octobre

• À lire aussi: «Classe Tendresse»: un EP plein d’amour pour Pierre Kwenders

Arts visuels

Les encans de la quarantaine

Technicienne en chambre blanche à l’UQAM, l’artiste Sara A. Tremblay s’est recyclée en commissaire le temps que passe la pandémie. Chaque semaine, elle sélectionne une poignée d’œuvres d’art (vraiment) actuel, des toiles ou des sculptures souvent sorties des ateliers de créateurs émergents trippants.

* Toutes les semaines via facebook.com/groups/encansdelaquarantaine

COURTOISIE / Les encans de la quarantaine / Mathieu Savoie Mathieu Savoie, Le jardin du Nord, 2020

Concert

Braids

Vous aimez Feist? La voix juste et riche de Raphaelle Standell-Preston risque fort bien de ravir vos tympans. Tout sauf né de la dernière pluie, ce trio montréalais a déjà posé un Juno (celui du Meilleur album alternatif) au foyer de sa cheminée en 2016.

* Ce soir à 21h sur la chaîne YouTube du groupe

Livre

Envoûtante Lhasa

Les éditions du Boréal font une fleur à Lhasa de Sela, cette Montréalaise d’exception partie trop tôt, une musicienne à la sensibilité hors normes, dont la voix et les mélodies nous hantent encore. Cette biographie est signée de la plume de Fred Goodman, journaliste au Rolling Stone.

* En librairies depuis le 27 octobre

Concert

Gotta Lago et Laura Niquay

La 30e édition du festival Présence autochtone aurait, normalement, dû avoir cours devant public. Or, toute l’équipe s’est revirée sur un 10 cents pour nous faire cadeau de trois spectacles captés au Lion d’Or. À l’affiche ce soir : le montréalais d’origine ivoirienne Gotta Lago et la musicienne atikamekw Laura Niquay.

* Ce soir à 19h sur la page Facebook Présence autochtone / First Peoples Festival

Série

The Queen’s Gambit

Tiré du roman homonyme de Walter Tevis publié en 1983, The Queen’s Gambit imagine la vie d’une orpheline qui aurait été une prodige des échecs. Anya Taylor-Joy, qui a récemment prêté ses traits à une héroïne de Jane Austen au cinéma, porte ce récit sur ces épaules.

* Disponible sur Netflix depuis le 23 octobre

Série

The Undoing

Nicole Kidman et Hugh Grant partagent l’affiche et un logis cossu dans cette série sise dans le New York des gens très privilégiés, voire carrément déconnectés du monde réel. Très amoureux, ce couple en apparence parfait verra sa vie passablement bousculée dès le premier épisode.

*Disponible dès ce soir sur Crave