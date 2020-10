Exploitation sexuelle : hausse des demandes d’aide à Montréal

Les demandes d’aide provenant de Montréalais âgés de 12 à 24 ans qui vivent de l’exploitation sexuelle ont augmenté au cours des derniers mois par rapport à l’an passé.

• À lire aussi: Exploitation sexuelle: la pandémie n’a pas mis fin au recrutement des mineurs

«La pandémie semble exacerber les situations problématiques vécues par ces jeunes», a soutenu la coordonnatrice du projet Sphères, Nathalie Gélinas.

Depuis le début de la pandémie, une vingtaine de jeunes ont reçu un suivi personnalisé en passant par Sphères, un programme mené de façon conjointe par le réseau de la santé, des organismes communautaires et le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) via son volet Les survivantes.

Le suivi, de type psychosocial, peut s’échelonner sur plusieurs années et diffère selon la situation de chaque personne, en fonction de ses aspirations. Une partie des interventions vise à explorer avec les participants les autres options qui s’offrent à eux dans la vie, a indiqué Mme Gélinas.

«Les [personnes] ne réalisent pas des fois que la vie est belle et qu’elle offre plein de possibilités et qu’elles n’ont pas besoin de vendre leur corps», a dit l’intervenante.

Exploitation fréquente

L’exploitation sexuelle est fréquente chez les adolescents, tout particulièrement ceux qui sont plus vulnérables. Au Québec, 27% des adolescentes hébergées en centre jeunesse auraient déjà fait de la prostitution, une proportion qui augmente à 56 % dans la grande région de Montréal. C’est aussi le cas de 8 % des garçons en centre jeunesse à travers la province.

Les jeunes sont ciblés tôt : 80 % des personnes prostituées ont commencé leurs activités alors qu’elles étaient mineures, et l’âge moyen d’entrée dans la prostitution est de 14-15 ans, selon des données de Sphère.

Justice plus ferme

Le système de justice est de plus en plus ferme envers les criminels qui profitent des jeunes femmes pour se remplir les poches. Le nombre d’accusations contre ceux-ci a plus que quadruplé au Québec depuis 2015. Dans les derniers mois seulement, une douzaine d’entre eux ont d’ailleurs écopé de lourdes sentences, selon des données recueillies par le «Journal de Montréal».

Sanctionner plus fortement les proxénètes engendre des bénéfices pour les jeunes, croit Nathalie Gélinas. «De voir que, quand on dénonce, la cour mène à terme tout le projet et que la jeune est prise en considération et qu’on explique à quel point ces gestes sont graves, je pense que c’est super encourageant.»

La coordonnatrice de Sphères souhaite que ce projet s’étende à l’extérieur du Grand Montréal. «Quand je vois qu’il y a des situations comme ça sur la Rive-Nord, sur la Rive-Sud, ça me brise le cœur», a-t-elle dit, indiquant au passage que des parents lui partagent leur déception de ne pas pouvoir utiliser ce service pour leur enfant en raison d’une question de territoire.