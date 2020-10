Oasis de verdure à deux pas du Carrefour Langelier

Peu de gens savent qu'il est possible de se balader dans une petite forêt située à seulement quelques minutes de marche de tours à condo et de centres commerciaux, dans l'est de Montréal.

Le parc du Boisé-Jean-Milot est situé près de la rue Bélanger et du boulevard Langelier, aux limites des arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard. Il accueille chaque année près de 20 000 visiteurs, mais reste assez peu connu de la population générale, selon le Comité de surveillance Louis-Riel (CSLR), un organisme à but non lucratif dont la mission est de préserver et améliorer les espaces verts dans le secteur Mercier Ouest.

D'une superficie de sept hectares, le boisé inclut le marais Molson, un plan d'eau autrefois recouvert de roseaux, une longue plante qui envahit les milieux humides. Dans les dernières décennies, elle s'est propagée dans 12,5 % du boisé. Des bénévoles ont retiré plusieurs roseaux afin d'améliorer la biodiversité du site et sensibilisé les citoyens sur l’importance du marais dans l'écosystème.

Oiseaux

La biodiversité du parc est riche : plus de 85 espèces d'oiseaux y ont été répertoriées dans la dernière année, dont l'Épervier de Cooper, la Crécerelle d'Amérique, le Pic flamboyant ou encore l'Étourneau sansonnet, selon le CSLR.

Des dortoirs à chauves-souris ont aussi été installés sur le tronc de quelques arbres.

«C'est un jardin secret bien gardé», résume la chargée de projet du comité, Aurélie Noël.

GUILLAUME PELLETIER/24 HEURES/AGENCE QMI Le Comité de surveillance Louis-Riel entretient le parc du Boisé-Jean-Milot, un boisé de 7 hectares près de la rue Bélanger et du boulevard Langelier, à Montréal. Photo prise le 18 septembre 2020. Sur la photo: le président du conseil d'administration de l'organisme Victor Larivière pose en compagnie de l'architecte-paysagiste Aurélie Noël, du coordonnateur Richard Sylvain et du trésorier, Jean Bélanger

Veiller au grain

Pendant le confinement, plusieurs citoyens du coin ont trouvé dans le boisé une source de réconfort. «Certains m'ont mentionné que venir ici les a aidés à passer au travers de la pandémie», note le président du conseil d'administration du CSLR, Victor Larivière.

Le Comité croit qu'une hausse des visiteurs est d'ailleurs à prévoir au cours des prochaines années avec l'arrivée de la ligne bleue du métro dans l'est de Montréal, et tient à ce que la biodiversité continue à y être préservée. «On veut que les citoyens s'approprient ce boisé de bonheur tout en respectant la nature», lance Mme Noël.

Le CSLR veille au grain : dans les dernières années, il a planté 1500 arbres dans ce parc et fait plusieurs corvées de nettoyage.

Avec les employés de l'arrondissement Mercier--Hochelaga-Maisonneuve, tous veillent à ce que les éléments du boisé demeurent dans leur état naturel. Par exemple, le paillis le long des sentiers a été déchiqueté mécaniquement à partir de frênes malades du boisé.

Le CSLR reçoit en moyenne près de 30 000 $ par année de l'arrondissement de Mercier--Hochelaga-Maisonneuve pour le maintien de la biodiversité, la gestion écologique des sentiers ainsi que des activités d’animation et de sensibilisation au boisé.