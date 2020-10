Le SPVM suggère d'étudier la fusion des corps de police du Grand Montréal

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a déposé mercredi un rapport qui propose carrément une réorganisation des services de police dans la province.

Le SPVM demande notamment qu'une étude de faisabilité sur la fusion des corps de police de Montréal, Laval et Longueuil soit réalisée.

«Dans une ère où la demande citoyenne en Amérique et en Europe est de réduire l’effectif policier et le budget de la la police, des regroupements de corps policier doivent être envisagés pour des raisons d’efficacité et d’efficience», peut-on lire dans le rapport, qui contient 19 recommandations.

Le document d'une cinquantaine de pages, intitulé «Réflexions sur la réalité policière au Québec», a été déposé en réponse à une demande de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault.

Changements majeurs

Les recommandations du document impliquent des changements majeurs, qui auraient des impacts sur plusieurs corps policiers québécois.

Par exemple, le SPVM souhaite être, avec la Sûreté du Québec (SQ), le seul corps policier à pouvoir enquêter sur les homicides partout à travers la province. Actuellement, plusieurs autres corps policiers municipaux peuvent le faire.

Le corps de police aimerait aussi que cinq nouvelles équipes d'enquêtes mixtes (crimes économiques, la cybercriminalité, identité judiciaire, allégations criminelles, homicides) soient créées aux frais du gouvernement, et que les enquêtes spécialisées ne soient plus liées à un territoire.

Le rapport prône aussi une centralisation du service 9-1-1.

Recours au privé

Le SPVM croit également qu'il devrait être délesté de certaines tâches qui lui incombent actuellement, comme des services de détention, la gestion des brigadiers scolaires ou encore la surveillance de chantiers. Il suggère de confier la première tâche aux services correctionnels, et d'avoir recours au privé pour les deux autres.

L’objectif visé est le suivant: «faire en sorte que les activités qui ne sont pas de la mission des services policiers soient prises en charge par les organismes publics ou privés compétents».

Diversité

Pour avoir une meilleure représentativité de la diversité ethnoculturelle dans les corps policiers du grand Montréal, le SPVM croit que davantage de candidats issus d'un autre parcours que les techniques policières devraient être acceptés à l'École nationale de police du Québec.

Il croit aussi que le gouvernement devrait fournir un soutien financier pour favoriser un retour aux études de personnes non issues du programme technique, notamment en défrayant les coûts de formation de l'École et même en leur versant un salaire pendant la période de formation.

Profilage racial

Le SPVM dit aussi dans le document qu'il croit qu'il faut développer des moyens de sanctionner les policiers qui font du profilage racial et de la discrimination, sans préciser quels pourraient être ceux-ci.

Le SPVM aimerait aussi être considéré en priorité advenant un déploiement des caméras portatives sur des agents pour filmer les interventions.