Tunnel La Fontaine: les entraves majeures vont débuter en 2022

Les automobilistes de la région de Montréal ne devraient pas ressentir d’impacts majeurs liés aux travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine avant 2022, a fait savoir le gouvernement mercredi.

• À lire aussi: Montréal reporte la réalisation d’une vingtaine de chantiers

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a précisé lors d'un point de presse webdiffusé les grandes lignes entourant le projet de 1,142 milliard $ qui va débuter au printemps prochain.

La première phase de travaux va permettre la mise en place de voies réservées, notamment, et d’entamer la réfection à la structure du pont-tunnel. Des entraves de nuits et de fins de semaine seront à prévoir.

Lors de la phase d’entraves majeures du chantier, prévue en 2022 et 2023, le MTQ prévoit plusieurs fermetures de longue durée.

C’est à ce moment que l’impact se fera le plus ressentir sur les automobilistes, principalement lors de l’été avec des «fermetures spéciales» de six semaines d’un corridor de circulation en direction sud lors de la première année, et en direction nord l’été suivant.

Autant du côté de l’A-25 que de l’A-20, des voies réservées aux autobus et au covoiturage seront aménagées pour diminuer l'impact des travaux. Du côté de la Rive-Sud, c’est également 850 nouvelles places de stationnements incitatifs qui seront ajoutées pour favoriser le transport collectif. Le MTQ assure que ses aménagements resteront en place une fois les travaux du tunnel complétés.

Les travaux effectués par le consortium Renouveau La Fontaine devraient se terminer au courant de 2024.