4 activités d'Halloween à faire malgré la COVID

L'Halloween 2020 ne sera pas ponctué des traditionnels partys costumés et bals masqués, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas célébrer la fête de l'horreur en fin de semaine. Voici 4 suggestions d'activités d'Halloween que l'on peut faire malgré la pandémie!

Soirée film d’horreur au Ciné-Parc Royalmount



Quoi de mieux qu’un film d’horreur pour se mettre dans l’ambiance de l’Halloween? Pour son dernier week-end de la saison, le Ciné-Parc Royalmount à Montréal vous invite à ses projections de films d’horreur tout le week-end. Plusieurs classiques comme Bettlejuice, Scream, La famille Addams ou encore Halloween sont prévus dans la programmation de vendredi et samedi soir. Les billets sont disponibles sur le site web. À noter que les films sont disponibles en français et en anglais.

*À partir de 40$ par voiture - Ouverture des portes entre 18h et 20h45 - Billets disponible en ligne https://driveinmtl.com - 8315 chemin Royden, Montréal

COURTOISIE

Participer à un cours de cuisine virtuel en temps réel

Pour les gourmands, la pizzeria Bevo Bar + Pizzéria a pensé à une façon de mettre du piquant dans votre soirée d’Halloween, dans le confort de votre maison. Le restaurant du Vieux-Montréal organise un cours culinaire virtuel avec le chef Giovanni Vella. Les participants pourront interagir avec le maître de la pizza et préparer à leur tour des pizzas faites maison. Pour participer à cette activité culinaire, les cuistots doivent acheter «L'Atelier Pizza du 31 octobre» sur le site web de Bevo Bar + Pizzéria. Les ingrédients vous seront livrés à domicile pour une préparation de quatre pizzas savoureuses.

*À 50$ - Débute à 17 heures sur le site web de Bevo à l'Atelier Pizza - 31 octobre bevopizza.com. Le kit est livré à domicile gratuitement le jour de l'atelier (gratuit pour la région du Grand Montréal).

COURTOISIE La pizzeria du Vieux-Montréal Bevo Bar + Pizzéria organise à l’occasion de l’Halloween un cours de cuisine en temps réel avec le chef Giovanni Vella, qui vous apprendra tous les rudiments d’une bonne pizza italienne.

Se commander un festin royal d’Halloween avec cocktail

Vous pouvez choisir d'encourager les restaurateurs montréalais et de déguster un festin royal d’Halloween en commandant un plat de votre établissement préféré. Par exemple, le réputé restaurant Jatoba propose un menu pour deux, qui vous fera vivre un vrai party d’Halloween à votre domicile. Comme si vous y étiez sur place, on vous livre à la maison un cocktail signature Aloha, puis, côté bouffe, on vous propose un repas de huit services composés de rouleaux de crabe d’Alaska, de tartare de thon rouge Bluefin, de caille sautée au wok aux cinq épices, de morue à la Jatoba, de riz et plus encore.

*À 260$ pour deux personnes - Commandez au jatobamontreal.com https://jatobamontreal.order-online.ai/en-CA/#/

COURTOISIE À l’occasion de l’Halloween, le restaurant Jatoba livre un festin royal pour deux qui combine cocktails et spécialités de la gastronomie japonaise.

Parcourir un labyrinthe sinueux de nuit extérieur

Ceux qui habitent dans les Laurentides ont la chance d'avoir dans leur région une activité qui peut se tenir même en temps de pandémie. Le labyrinthe nocturne est une activité à la belle étoile à faire pour vous plonger dans une ambiance terrifiante, la veille de l’Halloween, dans un énorme champ de maïs à Sainte-Anne-des-Plaines à la ferme Fraizière Lauzon & fils. Vendredi soir, armez-vous d’une lampe de poche, d’une boisson chaude, et prenez votre courage à deux mains! À noter que le labyrinthe est également ouvert de jour (pour les plus peureux).

*À 10$ plus taxes pour les 12 ans et plus - Parcours de nuit à partir de 22 heures - 11, rang du Trait-Carré Sainte-Anne-des-Plaines